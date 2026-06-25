Formel 1: Diese vier Fahrer müssen in Österreich aussetzen

Die Europa-Saison geht mit sechs Rennen in acht Wochen zügig voran. Schon in Barcelona hatten die Teams mit den üblichen Wechselspielchen angefangen. Beim Katalonien-Grand-Prix vor zwei Wochen wurden im ersten Training gleich sieben Piloten auf die Ersatzbank gesetzt. Dafür durften die Junioren ihr Talent zeigen.

In Spielberg geht das Programm "Jugend forscht" in die nächste Runde. Dieses Mal haben sich vier Teams dazu entschieden, Nachwuchskräften eine Chance zu geben, sich vor großem Publikum zu präsentieren. Ganz freiwillig ist dieses Vorgehen nicht. Das Reglement schreibt vor, dass jeder Stammfahrer sein Cockpit zwei Mal pro Saison für einen Rookie räumen muss.

Die Neulinge unter den Stammkräften müssen nicht aussetzen. Deshalb darf Arvid Lindblad bei allen Rennwochenenden voll durchziehen. Seinen Teamkollegen Liam Lawson trifft es beim Red-Bull-Heimspiel in Österreich das erste Mal in diesem Jahr. Für den Neuseeländer greift Ayumu Iwasa ins Lenkrad. Der 24-Jährige ist normalerweise in der japanischen Super Formula unterwegs.

xpb Ganz Bulgarien hofft, dass Nikola Tsolov eine Chance bekommt, sein Talent in einem Formel-1-Auto zu zeigen. In Spielberg darf der Formel-2-Pilot noch nicht ran.

Formel-2-Stars müssen warten Viele bulgarische Fans hätten es lieber gesehen, wenn Nikola Tsolov eingesprungen wäre, der ebenfalls Teil des Red-Bull-Junioren-Kaders ist. Der Formel-3-Vizemeister sorgt aktuell in der Formel 2 für Furore und gilt als eines der größten Talente im Nachwuchsbereich. Mehr als einen Showrun durfte der 19-Jährige aus Sofia aber noch nicht in einem Formel-1-Auto absolvieren.

Auch bei Haas hätten viele Fans gerne einen anderen Youngster gesehen. Hier gilt Formel-2-Pilot Rafael Camara als aussichtsreicher Kandidat, eines der Cockpits für die nächste Saison zu besetzen. In Spielberg darf aber erst einmal Ryo Hirakawa ran. Die Toyota-Kooperation zwingt Haas dazu, dem Le-Mans-Sieger von 2022 Fahrpraxis in einem Formel-1-Renner zu geben. Der Japaner übernimmt das Auto von Esteban Ocon.

xpb Lewis Hamilton gewann in Barcelona, obwohl er nicht am FP1 teilnehmen durfte.

Aussetzen muss kein Nachteil sein Der prominenteste Bankdrücker heißt Charles Leclerc. Der Ferrari-Pilot muss in Spielberg für Dino Beganovic Platz machen. Der Schwede war schon im Barcelona-Auftakt-Training unterwegs und lieferte mit Platz acht eine starke Vorstellung ab. Vor zwei Wochen hatte ihm Lewis Hamilton sein Cockpit überlassen. Groß geschadet hatte die Pause übrigens nicht. Hamilton gewann das Rennen am Ende.

Auch bei Aston Martin wird fleißig durchgewechselt. Lance Stroll greift in Spielberg erst beim zweiten Training ins Geschehen ein. Dafür bekommt der US-Amerikaner Jak Crawford eine Chance, ein paar Proberunden zu absolvieren. Bei der aktuellen Form des AMR-26 dürfte es aber nicht so einfach sein, positiv auf sich aufmerksam zu machen. Als wichtigste Regel gilt natürlich für alle Junioren: Bloß nichts kaputtmachen!