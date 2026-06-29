Formel 1: Das kostete Verstappen in Spielberg die Bestnote – Leclerc enttäuscht

Vor der Saison galt George Russell bei Buchmachern als Top-Favorit auf den WM-Titel. Der Saisonauftakt in Australien war mit der Pole-Position und dem Sieg ganz nach dem Geschmack des Engländers. Anfang März hätte kaum jemand gedacht, dass der 28-Jährige bis Ende Juni warten müsste, ehe es den zweiten Erfolg des Jahres geben würde.

In Spielberg (28.6.) setzte er die Pole-Position mit einem sauberen Rennen in den Sieg um. Trotz der schnellen Verfolger Max Verstappen und Teamkollege Kimi Antonelli behielt er die Ruhe und kontrollierte den Grand Prix. Den Grundstein hatte Russell in der Qualifikation gelegt. Als Verstappen in Kurve 9 abgeflogen war, verhängte die Rennleitung nur die einfach geschwenkte gelbe Flagge. Während Antonelli seinen Versuch abbrach, lupfte Russell ausreichend und schnappte sich die Pole-Position.

Ein gutes Rennen zeigte auch Verstappen. Für die Bestnote reichte es nicht, weil er die zuweilen bessere Pace nicht in einen Angriff auf Russell umsetzen konnte. Sorgenkind der Top-Teams war in Österreich Charles Leclerc. Der Monegasse überzeugte mit Platz zwei in der Qualifikation. Im Rennen litt er allerdings unter dem hohen Reifenverschleiß seines Ferrari und wurde nur Achter. Zwar lief es bei Stallgefährte Lewis Hamilton auch nicht viel besser, aber der Rekordsieger landete erneut vor Leclerc.

Ein starkes Wochenende zeigten derweil die Racing-Bulls-Chauffaure. Liam Lawson schwingt sich mehr und mehr zum Best of the Rest auf. Rang neun und zwei Punkte sind für sein angeblich gefährdetes Cockpit bei Red Bulls B-Team gute Argumente, auch 2027 im Auto zu sitzen. Hier sind die Einzelkritiken aller 22 Piloten.

xpb George Russell beendete seine Siegesflaute in Spielberg.

George Russell – Note: 10/10

Endlich der Befreiungsschlag. Behielt in der Qualifikation den Überblick und holte die Pole. Dafür gibt es die Bestnote. Im Rennen kontrolliert, Antonelli war am Sonntag schneller.

Max Verstappen – Note: 09/10

Der Unfall in der Qualifikation vereitelte eine bessere Note und den Sieg. Verlor im Verkehr Zeit, sehenswertes Duell mit Hamilton. So bereitet der Ausnahmekönner Spaß.

Andrea Kimi Antonelli – Note: 08/10

Brach seine Runde in der Quali ab. Das kostete ihn Reihe 1. Am Start zu ungestüm. Kritisierte sich selbst. Aber die Renn-Pace war trotz Bremsproblemen wieder beeindruckend.

Oscar Piastri – Note: 08/10

Hauchzarte Quali-Schlappe gegen Norris, aber im Rennen deutlich besser. Mehr als P4 war mit dem McLaren in Spielberg nicht drin. Es braucht Updates. Konnte beide Ferrari schlagen.

Lewis Hamilton – Note: 08/10

Für die schlechte Pace konnte er nichts. Guter Start und knallharte Duelle mit Leclerc und Verstappen. Die Drei-Stopp-Strategie ging dieses Mal nicht auf. Der Ferrari rutschte zu viel.

Isack Hadjar – Note: 07/10

Ein solides Wochenende des Franzosen. Schlug aber nur einen McLaren und Ferrari, obwohl der Red Bull in Spielberg das bessere Auto hatte. Stimmt das Paket, ist Verstappen zu gut für ihn.

Lando Norris – Note: 07/10

In der Qualifikation besser als sein Teamkollege. Im Rennen verlor er am Start wichtige Positionen und musste sich am Ende auch noch Isack Hadjar geschlagen geben. Kein guter Sonntag.

Charles Leclerc – Note: 06/10

Hängt in den Seilen. P2 in der Qualifikation war stark, im Rennen ging es nur zurück. Wirkt frustriert, weil Hamilton trotz des schwierigen Ferrari ihn erneut bezwungen hatte.

Liam Lawson – Note: 09/10

Blendet die Gerüchte über eine Ablösung durch Nikola Tsolov völlig aus und wurde Neunter. Trotzte sogar einem kurzen Feuer im Auto. Liefert keinen Grund, ihn vor die Tür zu setzen.

Arvid Lindblad – Note: 08/10

Der Racing Bull ist ein gutes Auto – und Arvid Lindblad ein guter Fahrer. Holte wieder einen Punkt. Stallgefährte Lawson war aber erneut besser an diesem Wochenende. Daran änderte auch das Ignorieren der Stallregie nichts.

Gabriel Bortoleto – Note: 07/10

Elf Sekunden fehlten auf die Punkte. Bortoleto startete auf dem soften Reifen, die Strategie ging nicht auf. Am Resultat änderte sie nichts. Es reichte nur zum elften Platz.

Nico Hülkenberg – Note: 06/10

Die Racing Bulls sind momentan stärker, somit gab es wieder keine Punkte für die Audi-Truppe. Hülkenberg wurde Zwölfter und verlor das Duell gegen Bortoleto am Samstag und am Sonntag.

Pierre Gasly – Note: 06/10

Ging zum ersten Mal leer aus in dieser Saison. An ihm lag es nicht. Der Alpine war nur siebte Kraft in Spielberg. Ohne Ausfälle ist dann auch nichts zu erben.

Oliver Bearman – Note: 06/10

Bei Haas geht aktuell wenig. Für Bearman heißt das: geduldig bleiben und den Teamkollegen schlagen. Das tat der Engländer. Sowohl in der Qualifikation als auch im Rennen.

Franco Colapinto – Note: 05/10

Deutliche Quali-Pleite gegen Gasly. Mehr als 25 Sekunden Rückstand auf den Teamkollegen ist auch kein Ruhmesblatt für den Argentinier, der noch um seine Zukunft fährt.

Esteban Ocon – Note: 05/10

Nächste Quali-Pleite gegen Bearman. Fand aber gut ins Rennen hinein und lag zwischenzeitlich auf dem elften Platz. Am Ende reichte es nur zu Rang 16 für den Franzosen.

Alexander Albon – Note: 05/10

Die Williams-Piloten leiden unter dem schlechten Auto. Wieder von Sainz in der Quali besiegt, im Rennen nur der 17. Rang. Die Reifenabnutzung am FW48 war zu hoch.

Fernando Alonso – Note: 04/10

Aston Martin ist klar das schlechteste Team. Alonso ist zu bemitleiden. Dennoch darf er nicht im Weg stehen, wenn er überrundet wird. War zudem in der Boxengasse zu schnell.

Lance Stroll – Note: 04/10

Letzter in der Qualifikation. Aber im Rennen immerhin vor Alonso – bis zu seinem Ausfall. Die Batterie streikte mal wieder. Stroll wird es egal sein. Punkte sind mit dem AMR26 utopisch.

Carlos Sainz – Note: 06/10

Schneller als Albon, lag auf dem 16. Platz vor seinem Ausfall. Die Elektrik hatte sich verabschiedet. Ihm sind wie seinem Kollegen die Hände gebunden. Keine Chance auf die Top 10.

Sergio Pérez – Note: 05/10

Nutzt das Potenzial des Autos besser. Das Upgrade zeigte erste Verbesserungen, doch Cadillac muss dringend an der Zuverlässigkeit arbeiten. Pérez schied nach vier Runden aus.

Valtteri Bottas – Note: 04/10