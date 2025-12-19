Formel 1 flutet TikTok-Kanäle: Die Zahlen der Saison 2025 bestätigen Boom

Die Saison 2025 umfasste zum zweiten Mal in der Geschichte 24 Grands Prix und markierte das 75-jährige Bestehen der Weltmeisterschaft. Lando Norris gewann erstmals die Fahrer-Weltmeisterschaft und ist damit der elfte britische Titelträger. Es war McLarens erster Fahrer-Titel seit 2008, als Lewis Hamilton triumphierte. McLaren entschied erneut die Konstrukteurs-Wertung für sich. Der Titelkampf blieb bis zum letzten Rennen offen, mit Max Verstappen, Oscar Piastri und Lando Norris gingen drei Fahrer gingen mit rechnerischen Chancen ins Saisonfinale. Insgesamt standen neun Fahrer aus sieben Teams auf dem Podium.

Die globale Fanbasis der Formel 1 wuchs 2025 auf 827 Millionen (+12 Prozent gegenüber dem Vorjahr, +63 Prozent seit 2018). 43 Prozent der Fans sind unter 35 Jahre alt, 57 Prozent der neu hinzugekommenen Fans gehören dieser Altersgruppe an. Der Frauenanteil liegt bei 42 Prozent. Regional werden unter anderem 115,4 Millionen Fans in Europa, 221,1 Millionen in China und 78,8 Millionen in Indien ausgewiesen. In den USA erreichte die Fanbasis 52 Millionen (+11 Prozent).

Social-Media-Zuwachs immens Schon der F1-Launch in London Mitte Februar war ein Erfolg. Erstmals präsentierten alle Teams bei einem Event ihre neuen Lackierungen für die Saison 2025. Das Ereignis verfolgten 7,5 Zuschauer live an den Bildschirmen.

Die durchschnittliche weltweite TV-Zuschauerzahl lag bei rund 70 Millionen pro Rennwochenende. 18 von 24 Rennen verzeichneten in mehreren Kernmärkten steigende Live-Reichweiten. Das Belgien-Wochenende Ende Juli erzielte mit über 80 Millionen Zuschauern den höchsten Wert der Saison. In Nordamerika stellte die Formel 1 auf ESPN neue Saison- und Event-Rekorde auf. Ab 2026 übernimmt Apple TV die exklusive Übertragung im US-Markt.

Im digitalen Bereich stieg die Gesamtzahl der Social-Media-Follower auf 114,5 Millionen (+19 Prozent). 2025 wurden über 2,3 Milliarden Interaktionen registriert. Besonders hohe Wachstumsraten verzeichneten TikTok (+91 Prozent) und YouTube (+53 Prozent). Die YouTube-Highlights des Großen Preises von Australien erreichten innerhalb einer Woche 13 Millionen Abrufe.

Die kumulierte Rennstrecken-Besucherzahl belief sich auf 6,7 Millionen Zuschauer. 19 von 24 Veranstaltungen waren ausverkauft. Vier Rennwochenenden überschritten die Marke von 400.000 Besuchern, darunter Australien (465.000) und Großbritannien (500.000).

Audi Neuling Audi soll für noch mehr Interesse an der Formel 1 sorgen.

F1 wird klimafreundlicher Die Formel 1 verfolgt weiterhin das Ziel, bis 2030 klimaneutral zu werden. Bis Ende 2024 konnten die CO₂-Emissionen im Vergleich zum Basisjahr 2018 um 26 Prozent reduziert werden, wobei auch der Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe (SAFc) berücksichtigt ist. Die Reduktion basiert auf Maßnahmen in mehreren operativen Bereichen des Sports.

Die Emissionen aus Fabriken und festen Einrichtungen sanken um mehr als 34.000 Tonnen CO₂-Äquivalente, was einer Reduktion von 59 Prozent entspricht. Im Reisebereich wurden die Emissionen um nahezu 20.000 Tonnen CO₂-Äquivalente verringert (–25 Prozent), unter anderem durch den Ausbau von Remote-Broadcast-Strukturen sowie Investitionen der Teams in Sustainable Aviation Fuel für ihre Reisetätigkeit. Im Bereich Logistik gingen die Emissionen gegenüber 2018 um 6.438 Tonnen CO₂-Äquivalente zurück, was einer Reduktion von neun Prozent entspricht.

Mit Blick auf die kommenden Jahre sind neue technische Regularien ab 2026 vorgesehen, darunter überarbeitete Hybrid-Antriebe und nachhaltige Kraftstoffe. Audi und Cadillac werden als neue Teams in die Formel 1 einsteigen, Ford kehrt als technischer Partner von Red Bull Racing zurück. Parallel dazu wurden mehrere Rennen langfristig bis in die 2030er- und 2040er-Jahre verlängert. Zudem ist die Rückkehr nach Portimão für 2027 und 2028 geplant.