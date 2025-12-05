Die WM-Tipps der Fahrerkollegen: Wer drückt wem die Daumen?

Drei Tage vor dem großen Finale der Formel 1 interessierte in Abu Dhabi nur ein Thema: Wer wird Weltmeister? Alle schauen auf Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri. Die anderen 17 Fahrer sind nur Nebendarsteller. Das merkt man auch an den Fragen in den Medienrunden am Donnerstag (4.12.). Jeder wollte wissen, was die unbeteiligte Konkurrenz vom heißesten WM-Finale seit 2010 hält.

Lewis Hamilton sagt klipp und klar, dass ihn der Ausgang des Titelrennens nicht interessiert: "Wenn ich nicht dabei sein kann, ist es mir egal, wer Weltmeister wird." Lando Norris steht aus der Sicht des siebenfachen Weltmeisters vor der schwierigsten Aufgabe der drei Titelaspiranten: "Verteidigen ist immer schwerer als angreifen. Nichts zu verlieren zu haben, ist komfortabler, als alles zu verlieren zu können."

Auch Fernando Alonso kennt das Gefühl, um eine Weltmeisterschaft zu kämpfen. Es ist nur schon sehr lange her. Zwei Mal ging er als Sieger, drei Mal als Verlierer hervor. Selten saß er im besten Auto. So wie Verstappen in diesem Jahr. Auf die Frage, ob ein McLaren-Sieg bedeutet, dass nicht der beste Fahrer den Titel gewinnt, antwortet Alonso mit einem breiten Grinsen. "Seit 19 Jahren ist der beste Fahrer nicht mehr Weltmeister geworden." Damit meint er sich ganz unbescheiden selbst.

xpb 2024 konnte Norris mit einem Sieg in Abu Dhabi den Konstrukteurspokal für McLaren eintüten.

Lando-Strecke in Abu Dhabi Für die meisten geht Lando Norris als Favorit in das letzte Rennen des Jahres. "Abu Dhabi ist eine Lando-Strecke. Er ist hier immer besonders stark und hat letztes Jahr überlegen gewonnen", erinnert Carlos Sainz. Auch Alexander Albon findet, dass der WM-Spitzenreiter seinen Zwölfpunkte-Vorsprung höchstwahrscheinlich über die Runden schaukelt.

Alonso warnt davor, nur der Mathematik zu vertrauen. Er selbst ging 2010 als Favorit in den entscheidenden Lauf in Abu Dhabi und kehrte mit leeren Händen zurück. "Es reichte ein Safety-Car im falschen Moment und die falsche Entscheidung, es nicht zum Boxenstopp zu nutzen. So wie McLaren letzte Woche in Katar."

Alonsos Schlussfolgerung: "Der WM-Spitzenreiter darf es nie auf die leichte Schulter nehmen. Es kann immer etwas passieren, was keiner auf der Rechnung hat." Einmischen wird sich der Oldie nicht. "Wir sind nicht schnell genug, um in diesen Dreikampf einzugreifen."

xpb Fernando Alonso kennt den Druck aus eigener Erfahrung.

Nicht in den Titelkampf einmischen Charles Leclerc lässt der Showdown ebenfalls kalt. "Ich fahre mein eigenes Rennen. Für mich zählt nur Ferrari, egal, wer vor oder hinter mir liegt." Auf den Weltmeister will sich der Ferrari-Pilot nicht festlegen. "Ich habe meine Meinung dieses Jahr schon ein paar Mal geändert. Zuerst war Oscar mein Favorit, dann Max, und jetzt ist es Lando. Zwölf Punkte sind ein beachtlicher Vorsprung. Wenn nicht etwas Ungewöhnliches passiert, zieht Lando das durch."

Andrea Kimi Antonelli hofft nach der Erfahrung mit Norris in Katar: "Am besten kommt man den drei nicht in die Quere." George Russell liegt auf der Wellenlänge von Leclerc: "Ich versuche, meine bestmögliche Leistung zu bringen. Ich werde nicht mehr oder weniger riskieren als sonst. Von der Papierform her wird es für uns eher schwierig, sich in den Titelkampf einzumischen. Abu Dhabi ist nicht unsere Paradestrecke" Auch der WM-Vierte legt sich auf einen Tipp fest. Für Russell macht Norris das Rennen.

Der Mercedes-Pilot lobt McLaren dafür, beiden Fahrern im Finale freien Lauf zu lassen. "Solange beide eine Chance haben den Titel zu holen, wäre es unvernünftig, einen zu bitten, für den anderen zu fahren. Die Situation bei McLaren ist eine ganz andere als die früher bei Red Bull mit Verstappen und Pérez oder die bei Ferrari mit Schumacher und Barrichello. Da waren die Rollen klar verteilt."

xpb Der Preis ist heiß! Am Donnerstag stand der WM-Pokal im Raum der Pressekonferenz.

Hülkenberg schaut auf Video-Wänden Isack Hadjar hat einen klaren Titelfavoriten. Seine Antwort als künftiger Red-Bull-Fahrer ist politisch allerdings nicht ganz korrekt. Für den Franzosen hat Lando Norris die besten Karten. So sieht es auch Gabriel Bortoleto. Er drückt die Daumen trotzdem für seinen Kumpel Verstappen: "Max ist der beste Fahrer im Feld. Er hat die wenigsten Fehler gemacht und den Titel verdient."

Nico Hülkenberg sieht Titelverteidiger Verstappen leicht im Vorteil: "Max weiß, wie man um einen WM-Titel kämpft. Er hat es schon ein paar Mal gemacht. Für die beiden anderen ist das neu." Der Sauber-Pilot wird sich das Finale ganz exklusiv aus dem Cockpit heraus anschauen. Auch wenn er die drei auf der Strecke kaum zu Gesicht bekommen wird. "Du kannst das Rennen in Abu Dhabi ganz gut auf den großen Bildschirmen neben der Strecke verfolgen." Irgendwelche persönliche Präferenzen? "Verdient haben es alle drei."