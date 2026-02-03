Williams zeigt FW48-Design: Ein Technik-Detail wird schon verraten

Eigentlich wollte Williams den Launch seines neuen Autos zwischen der Shakedown-Woche in Barcelona und dem ersten Bahrain-Test groß zelebrieren. Am Ende entschied man sich dafür, die ganze Nummer etwas ruhiger anzugehen. Die wegen Verspätung beim Zusammenbau noch immer nicht absolvierte Jungfernfahrt und Gerüchte über Gewichtsprobleme hatten in den vergangenen Wochen schon genügend Schlagzeilen produziert.

So wurden am Dienstag (3.2.) nur ein paar Computerbilder verschickt. Die Renderings zeigen noch nicht den echten Williams FW48, sondern nur ein generisches Modell, auf das virtuell die neuen Farben aufgetragen wurden. Während andere Teams bei ihren Renderings die groben Formen wenigstens andeuteten, hielt sich Williams komplett bedeckt, was die Technik angeht.

Beim Computer-Auto wurden sogar einige essenzielle Aufhängungselemente einfach weggelassen. Außer den Querlenkern ist an den beiden Achsen nichts zu sehen. Wenn es sich dabei um eine bewusste Geheimniskrämerei der Ingenieure gehandelt haben soll, dann war die Aktion nicht von Erfolg gekrönt. Die Presseabteilung verschickte zusammen mit dem Bildmaterial nämlich auch schon ein Datenblatt zum neuen Auto.

Williams schwimmt gegen den Strom Darauf steht schwarz auf weiß, dass der neue FW48 an der Vorderachse mit einer Pullrod-Aufhängung an den Start gehen wird. Das ist zumindest eine kleine Überraschung. Die große Mehrheit im Feld setzt dieses Jahr auf Pushrod-Dämpfer an der Front. Nur Cadillac und Alpine sind ebenfalls den Weg mit Zugstreben gegangen. Da darf man gespannt sein, welche Philosophie sich am Ende durchsetzen wird.

Auf der Hinterachse bleibt Williams dagegen mit Pushrod-Dämpfern auf der konventionellen Route. Sonst hat das Datenblatt nicht viel Spannendes zu bieten. Die Felgen bekommen ein individuelles Design, auf das wir aber noch warten müssen. Als Gewicht wird der vom Reglement vorgeschriebene Mindestwert von 772,4 Kilogramm angegeben. Ob der FW48 diesen erreicht, weiß noch niemand.

Damit kommen wir auch schon zum eigentlichen Kern der Präsentation, nämlich der neuen Lackierung, die nun glänzend und nicht mehr matt aufgetragen wurde. Wie früher ist auf der Außenhaut viel vom traditionellen Dunkelblau zu sehen. Der Look wird neuerdings aber auch durch einige weiße Kontrastflächen aufgelockert – am Hauptblatt des Frontflügels, am hinteren Seitenkasten und auf den Heckflügel-Endplatten.

Williams Williams spricht von einem mutigen Design. Witzig sind vor allem die Felgen und die Airbox.

Barclay-Logo auf hellblauen Flächen Die Ankunft des neuen Großsponsors "Barclays" brachte noch eine dritte Farbe ins Spiel. Die Logos des britischen Finanzinstituts werden jeweils auf hellblauen Flächen ans Auto gebracht. Mit einigen Milliönchen ließ sich die Bank prominente Plätze am Cockpitrand, dem vorderen Seitenkasten und der Heckflügel-Rückseite für das Markenzeichen reservieren.

Besonderer Hingucker sind die Felgen: Sie tragen am äußeren Kranz das Design eines Roulette-Rads. Hier wird für ein Online-Casino geworben. Das bei den Fans beliebte Airbox-Design im Look einer Duracell-Batterie findet sich ebenfalls auf dem neuen Williams wieder. Etwas schade ist, dass die Startnummern nicht mehr gut erkennbar wie früher auf die Airbox-Finne lackiert sind. Hier findet sich jetzt das Wilkinson-Logo.

In der angefügten Pressemitteilung spricht Williams von einem Look, der so mutig ist wie die eigenen Ambitionen. "2026 stellt den nächsten Schritt für Williams in Richtung Spitze dar", wird Teamchef James Vowles zitiert. "Wir haben ein tolles Fahrerduo, einige fantastische neue Partner und eine wachsende Fanbase. Im Vorjahr haben wir bereits einen Vorgeschmack auf Erfolge bekommen, auf denen wir weiter aufbauen wollen. Wir blicken aber nicht naiv auf die Herausforderung, die vor uns liegt. Keiner weiß, was beim ersten Rennen passieren wird. Wir freuen uns schon darauf, es herauszufinden und hoffen, dass unsere Fans die tolle neue Lackierung lieben und uns anfeuern werden."