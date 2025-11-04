Williams-Rebranding für 2026: Erster Blick auf das neue Logo

Williams will im kommenden Jahr richtig durchstarten und an alte Erfolge anknüpfen. Die große Regelreform gibt dem Rennstall aus Grove die einmalige Chance, den großen Rückstand der vergangenen Jahre auf einen Schlag einzudampfen. Dafür wurde die Entwicklung am aktuellen Auto schon frühzeitig eingestellt. Die Ingenieure setzen bereits seit Monaten alle Ressourcen auf das neue Modell.

Aber nicht nur bei der Konkurrenzfähigkeit will Williams in der Saison 2026 einen ganz anderen Auftritt zeigen. Auch die Marketingabteilung war in den letzten Monaten nicht untätig und hat an einem optischen Restart des 1977 gegründeten Teams gefeilt. Das Ergebnis wurde am Montagabend (3.11.) in Form eines neuen Rennstall-Logos und einer kleinen Änderung im offiziellen Teamnamen präsentiert.

Die Fans müssen sich dabei nicht komplett umstellen. Zukünftig steht der Rennstall nicht mehr unter der Bezeichnung "Atlassian Williams Racing" in der offiziellen FIA-Nennliste, sondern unter der neuen Marke "Atlassian Williams F1 Team". Damit soll der Fokus auf den Erfolg in der Königsklasse stärker betont werden. Auftritte in anderen Rennserien gibt es bei Williams nicht.

Williams Aus Williams Racing wird das Williams F1 Team. Dazu gab es noch ein neues Logo.

Altes "W" in neuem Look Bei der Gestaltung des Logos haben sich die Marketing-Spezialisten des Rennstalls von der Vergangenheit inspirieren lassen. Das neue "W" in Williams erinnert an die alte Schriftweise, die schon Frank Williams bei den ersten Auftritten Ende der 70er-Jahre auf die Transport-Lkw und die Rennwagen gepinselt hatte. Das berühmte "Forward W" wurde für das neue Logo leicht abgewandelt, um es etwas moderner wirken zu lassen.

Zum Hintergrund des Rebrandings schreibt Williams, dass man als eines der drei erfolgreichsten Teams in der Königsklasse damit die Ambitionen unterstreichen will, auch in der modernen Ära wieder zu einem echten Powerhouse in der Formel 1 zu werden. In den letzten fast 50 Jahren habe man sich einen Ruf erschaffen, der für Unabhängigkeit, Innovation und die Jagd nach Erfolg steht.

Mit diesen Werten habe man sich über Jahrzehnte eine große Zahl an begeisterten Fans aufgebaut. Teamchef James Vowles soll jetzt mit Hilfe der Investoren und der beiden Fahrer Alex Albon und Carlos Sainz den alten Glanz wieder aufblühen lassen und Williams mit alten Tugenden in die moderne Formel-1-Zeit führen. Mit dem aktuell fünften Platz in der Teamwertung wurde der Aufwärtstrend bereits erfolgreich eingeleitet.

Jakub Porzycki via Getty Images Noch einmal der Blick zurück auf den alten Teamnamen und das alte Logo. Sportlich gab es für Williams in den letzten Jahren nicht viel zu feiern.

Neues Kapitel mit WM-Titeln "Ich bin stolz, dass wir ab dem kommenden Jahr unter dem Namen Atlassian Williams F1 Team antreten und dabei ein Auto auf dem Logo tragen, dessen Design von unserem Gründer Frank Williams inspiriert ist, der eng mit dem jahrzehntelangen Erfolg verbunden ist. Als Team nehmen wir hier gerne Anleihen aus der Vergangenheit", erklärte Vowles zum Neustart unter neuem Namen.