Tsunoda-Panne im Sommerurlaub: Handy taucht im Comer See ab

Der Formel-1-Kalender bietet den Piloten diese Saison gleich zwei Gelegenheiten für einen kleinen Sommerurlaub. Nach dem Silverstone-Rennen hatte der Zirkus zwei Wochenenden spielfrei. Jetzt steht noch der Doppelschlag in Spa-Francorchamps und Budapest auf dem Programm. Danach gibt es noch einmal drei freie Wochenenden am Stück, bevor es mit dem Zandvoort-GP in den Saisonendspurt geht.

In den sozialen Medien konnte man zuletzt verfolgen, wie die Fahrer die Wochen ohne Formel-1-Stress genossen haben. Nur bei Yuki Tsunoda verlief die rennfreie Zeit etwas stressiger als geplant. Der Red-Bull-Pilot, der in den letzten Rennen so viel Prügel von Max Verstappen einstecken musste, wollte am Comer See in Norditalien die Sonne und das kühle Nass genießen.