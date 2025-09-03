Honda CRX mit Heckmotor im Verkauf: Das Kultauto, das Honda selbst nie gebaut hat

Honda-Fans haben immer davon geträumt: ein kompakter CRX mit Heckantrieb. Honda selbst hat dieses Auto nie gebaut – doch ein passionierter Schrauber in den USA hat die Idee umgesetzt. Sein 1994er CRX, der bei Bring a Trailer zum Verkauf steht, ist ein radikaler Umbau, der die Herzen der Szene höherschlagen lässt.

Prelude-Motor im Heck Das Herzstück des Umbaus ist ein 2,2-Liter-H22A-VTEC-Vierzylinder aus einem Honda Prelude von 1994. Er ist direkt hinter den Sitzen eingebaut. Gekoppelt ist er an ein Fünfgang-Getriebe mit Sperrdifferenzial. Damit wandelt sich der ehemals frontgetriebene CRX plötzlich zum Hecktriebler – mit rund 200 PS und einem Sound, der dank Sportauspuff und Skunk2-Ansaugung vermutlich so gar nichts mit dem Serienauto zu tun hat.

Technik aus dem Civic, Look wie Serie Damit die Power auch auf die Straße kommt, hat der Eigentümer, ein Luftfahrt-Ingenieur, tief in die Technik-Kiste gegriffen: Der komplette Hinterwagen erhielt Fahrwerk, Subframe und Bremsen eines Civic EG. Rundum arbeitet nun eine Doppelquerlenkerachse mit Gewindefahrwerk und Prothane-Buchsen. Vorn, also im ehemaligen Motorraum, sitzen über einem Aluminium-Boden der Kühler und ein Acht-Gallonen-Tank (30,3 Liter). Optisch jedoch bleibt der CRX fast unscheinbar: weiße Lackierung, dezente 16-Zoll-Fünfspeichenräder und ein undurchsichtiges schwarzes Panel anstelle des gläsernen Heckklappen-Einsatzes.

Bring a Trailer Fachmännischer Umbau durch einen Luftfahrt-Ingenieur: Dieser Honda CRX von 1991 trägt seinen Motor im Heck.

