Kompakt

Honda CRX mit Heckmotor im Verkauf: Das Kultauto, das Honda selbst nie gebaut hat

Honda CRX mit Heckmotor im Verkauf
Das Kultauto, das Honda selbst nie gebaut hat

Ein Honda CRX von 1994 sorgt bei Bring a Trailer für Aufsehen: Der Kult-Honda wurde von Front- auf Heckmotor umgebaut. Damit erfüllt der Wagen den Traum vieler Fans, die sich immer ein solches Modell von Honda gewünscht haben.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 03.09.2025
Honda CRX mit Heckmotor-Umbau

Honda-Fans haben immer davon geträumt: ein kompakter CRX mit Heckantrieb. Honda selbst hat dieses Auto nie gebaut – doch ein passionierter Schrauber in den USA hat die Idee umgesetzt. Sein 1994er CRX, der bei Bring a Trailer zum Verkauf steht, ist ein radikaler Umbau, der die Herzen der Szene höherschlagen lässt.

Prelude-Motor im Heck

Das Herzstück des Umbaus ist ein 2,2-Liter-H22A-VTEC-Vierzylinder aus einem Honda Prelude von 1994. Er ist direkt hinter den Sitzen eingebaut. Gekoppelt ist er an ein Fünfgang-Getriebe mit Sperrdifferenzial. Damit wandelt sich der ehemals frontgetriebene CRX plötzlich zum Hecktriebler – mit rund 200 PS und einem Sound, der dank Sportauspuff und Skunk2-Ansaugung vermutlich so gar nichts mit dem Serienauto zu tun hat.

Technik aus dem Civic, Look wie Serie

Damit die Power auch auf die Straße kommt, hat der Eigentümer, ein Luftfahrt-Ingenieur, tief in die Technik-Kiste gegriffen: Der komplette Hinterwagen erhielt Fahrwerk, Subframe und Bremsen eines Civic EG. Rundum arbeitet nun eine Doppelquerlenkerachse mit Gewindefahrwerk und Prothane-Buchsen. Vorn, also im ehemaligen Motorraum, sitzen über einem Aluminium-Boden der Kühler und ein Acht-Gallonen-Tank (30,3 Liter). Optisch jedoch bleibt der CRX fast unscheinbar: weiße Lackierung, dezente 16-Zoll-Fünfspeichenräder und ein undurchsichtiges schwarzes Panel anstelle des gläsernen Heckklappen-Einsatzes.

Honda CRX mit Heckmotor-Umbau
Bring a Trailer

Fachmännischer Umbau durch einen Luftfahrt-Ingenieur: Dieser Honda CRX von 1991 trägt seinen Motor im Heck.

Cockpit mit Racing-Touch

Im Innenraum deutet mehr auf die Verwandlung hin: Die Schalensitze stammen aus einem Integra, außerdem gibt es ein Sportlenkrad und Schroth-Gurte. Hinter den Sitzen trennt eine mit einem Fenster versehene Hitzeschutzwand den Innenraum vom Motorraum. Der Tacho ist nicht original und der Eigentümer hat das gesamte Cockpit modernisiert – den Umbau hat er akribisch dokumentiert. Laut seinen Angaben hat er das Projekt bereits Mitte der 2000er-Jahre abgeschlossen und ist seitdem erst 5.000 Meilen (8.047 Kilometer) gefahren.

