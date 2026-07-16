Neues Topmodell des Dacia Sandero: So edel lässt sich der Hybrid aufpimpen

Die Ankündigung klingt ja schon mal spektakulär: "Der stärkste Sandero aller Zeiten ist jetzt bestellbar." Doch was nach sportlichem Topmodell klingt, ist eigentlich immer noch eine ganz vernünftige Wahl – ganz in Dacia-Manier eben. Denn beim 155 PS starken Sandero Stepway handelt es sich um einen sparsamen und komfortablen Vollhybrid mit Automatik.

Modellüberarbeitung komplett Zur Erinnerung: Mit dem Modelljahr 2026 hatte Dacia den Sandero und den Sandero Stepway umfassend überarbeitet. Eine wichtige Variante fehlte bislang jedoch im Konfigurator: der Sandero Stepway Hybrid 155. Jetzt lässt er sich endlich bestellen – zu einem Preis ab 20.790 Euro. Damit steht der stärkste und zugleich effizienteste Antrieb der Baureihe erstmals zur Verfügung. Der Vollhybrid bleibt dabei exklusiv dem höhergelegten Stepway vorbehalten – der klassische Sandero erhält den Antrieb ebenso wenig wie der elektrische Spring. Dazu lässt sich die günstige Stepway-Basisausstattung (Essential) genauso wenig mit dem Hybrid kombinieren. Es bleiben also die zwei höheren Ausstattungs-Optionen "Stepway Expression" und "Stepway Extreme".

Bereits die Expression-Version verfügt über ein 7 Zoll großes digitales Kombiinstrument, ein 10,1-Zoll-Infotainmentsystem mit kabellosem Android Auto und Apple CarPlay, Connected Services, Rückfahrkamera, Regensensor, Tempomat, elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel sowie eine elektrische Parkbremse. Ebenfalls serienmäßig sind der E-SAVE-Modus zum Erhalt der Batteriereserve und ein variabler Kofferraumboden. Als Eco-G mit 120 PS ist dieses Modell bereits ab 15.999 Euro zu haben. Der Hybrid 155 kostet mindestens 20.790 Euro.

Volles Programm im Topmodell "Extreme" Unabhängig von der Ausstattung gehören zahlreiche Assistenzsysteme serienmäßig zum Lieferumfang. Dazu zählen unter anderem ein Notbremsassistent mit Fußgänger- und Fahrraderkennung, Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitswarner sowie eCall. Wer sich allerdings die volle Ausstattung im Sandero gönnen möchte, muss gar nicht so viel extra zahlen. Als Hybrid 155 kostet der Stepway Extreme 21.990 Euro.

Die Topausstattung Extreme ergänzt unter anderem:

schwarze 16-Zoll-Leichtmetallräder

Klimaautomatik

Keycard Handsfree mit schlüssellosem Zugang

Einparkhilfe vorne

Totwinkelwarner

Haifischantenne

kupferfarbene Designelemente

spezielle MicroCloud-Polsterung

Gummimatten mit topografischem Muster Pakete und Farben Selbst der Extreme lässt sich noch mit weiteren Paketen aufwerten. Das Navigationssystem Live samt induktiver Smartphone-Ladefläche kostet 550 Euro (Technik-Paket), beheizbare Sitze und Lenkrad (Winter-Paket) lässt sich Dacia mit fairen 390 Euro bezahlen. Und im Driving Paket (500 Euro) fassen die Rumänen elektrisch anklappbare Außenspiegel, den Fernlichtassistenten und die Multiview-Kamera zusammen. Wer ein elektrisches Schiebedach haben möchte, muss zum Reise-Paket für 1.150 Euro greifen, bekommt dafür aber das Technik-Paket ohne Aufpreis mit dazu.

Bleibt noch die Wahl der Farben. Arktis-Weiß ist inklusive – die anderen Lackierungen wie Iron-Blau, Safari-Beige, Zeder-Grün oder Amber Yellow kosten 650 Euro Aufpreis. Wie man es auch anstellt, am Ende bleibt der Dacia Sandero Stepway Hybrid 155 immer unterhalb von 25.000 Euro. Und dafür bekommt man neben einem vollwertigen Alltagsauto eben auch einen echten High-Tech-Antrieb und einen der günstigsten Hybriden auf dem Markt. Zum Vergleich: Der Renault Clio Hybrid 160 startet bei rund 24.200 Euro, ein Toyota Yaris Hybrid kostet mindestens 22.215 Euro, während der MG3 Hybrid+ ab 22.490 Euro erhältlich ist.

Besonderheit im Getriebe Angetrieben wird der Sandero Stepway Hybrid 155 nämlich von einem 1,8 Liter großen Vierzylinder-Benziner mit 80 kW (109 PS), der mit einem 36 kW (49 PS) starken Elektromotor und einem zusätzlichen Hochvolt-Startergenerator zusammenarbeitet. Die kombinierte Systemleistung beträgt 116 kW beziehungsweise 158 PS.

Die Kraftübertragung übernimmt das aus Renault-Modellen bekannte Multi-Mode-Getriebe ohne klassische Kupplung. Es kombiniert vier Gänge für den Verbrennungsmotor mit zwei Übersetzungen für die Elektromotoren. Eine externe Lademöglichkeit gibt es nicht – die 1,4-kWh-Hochvoltbatterie wird ausschließlich durch Rekuperation und den Verbrennungsmotor geladen. Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert der Hybrid in 8,3 Sekunden. Der kombinierte WLTP-Verbrauch liegt je nach Ausstattung zwischen 4,2 und 4,4 Litern je 100 Kilometer. Die CO₂-Emissionen betragen 96 bis 100 Gramm pro Kilometer. Mit einem Leergewicht von 1.341 Kilogramm bleibt der Stepway trotz Hybridtechnik vergleichsweise leicht. Das Kofferraumvolumen beträgt 372 Liter.

Garantie beim Sandero Stepway Hybrid Die Neuwagengarantie bei Dacia beträgt drei Jahre beziehungsweise 100.000 Kilometer. Für die Hochvoltbatterie gewährt Dacia eine Garantie von acht Jahren oder 160.000 Kilometern, sofern die Batteriekapazität mindestens 63 Prozent beträgt. Über die Dacia-Treuegarantie lässt sich der Schutz bei regelmäßiger Wartung auf bis zu sieben Jahre beziehungsweise 150.000 Kilometer verlängern.