Geely E2 kommt nach Europa: Elektrischer Kleinwagen zum Dacia-Preis

Die Nachfrage nach bezahlbaren, vollelektrischen Kleinwagen in Europa wächst. Ein Treiber dafür sind aktuell die weiterhin hohen Kraftstoffpreise. Der chinesische Hersteller Geely schickt ein neues Modell in dieser Fahrzeugklasse ins Rennen. Wie Autonews berichtet, soll der E2 (in anderen Märkten auch EX2 oder Xingyuan genannt) ab Oktober in Italien für 19.900 Euro auf den Markt kommen. Laut Elektroauto-News bekommt Deutschland den Kleinwagen bereits im September 2026. Einen offiziellen Termin nennt das Unternehmen bisher nicht.

Der Geely E2 setzt auf ein klar gezeichnetes Exterieur mit kompakten Abmessungen und einer modernen Formsprache. Die Frontpartie ist geschlossen, ohne klassischen Kühlergrill, was vermutlich der Optimierung der Aerodynamik dienen soll. Die schmalen Frontscheinwerfer fügen sich in das fließende Design ein. Der Radstand beträgt 2,65 Meter. Am Heck prägen durchgehende LED-Leuchten, eine weit öffnende Heckklappe und ein integrierter Dachspoiler das Erscheinungsbild. Das Volumen des Kofferraums beträgt 375 Liter, ergänzt durch einen 70 Liter großen Frunk.

40 kWh-Batterie und rund 325 km Reichweite Der Hersteller hält sich mit der Veröffentlichung von technischen Daten zum Europamodell noch etwas zurück. Es ist allerdings bekannt, dass die Europaversion eine 40-kWh-Batterie bekommen soll, die laut des chinesischen CLTC-Testzyklus eine Reichweite von 410 Kilometern bietet. Im Vergleich mit dem WLTP ist die chinesische Reichweite immer etwas großzügiger ausgelegt. Auf der südafrikanischen Website von Geely nennt man schon konkretere Zahlen, es bleibt allerdings die Frage, inwieweit sich die Daten der beiden Varianten decken. Hier ist die Rede von 325 km Reichweite nach WLTP und einem Verbrauch von 15,2 kWh pro 100 Kilometer.

Die Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) stammt von CATL, der Elektromotor soll 85 kW leisten. In der alten Rechenweise entspricht das 116 PS. Die Kraft wird über die Hinterachse auf die Straße übertragen. Die 100 km/h-Marke soll nach 11,5 Sekunden erreicht sein und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 130 km/h.

Für das AC-Laden von 10 auf 100 Prozent soll der Kleinwagen 6,5 Stunden brauchen, das DC-Schnellladen (30–80 Prozent) gelingt in etwa 25 Minuten. Die maximale DC-Ladeleistung beträgt 70 kW. Zur Ausstattung auf dem südafrikanischen Markt gehören außerdem eine Batterievorkonditionierung sowie Vehicle-to-Load (V2L), mit der externe elektrische Geräte über die Fahrzeugbatterie betrieben werden können.

Innenraum und Assistenzsysteme Der für Südafrika vorgestellte Geely E2 verfügt über einen modern gestalteten Innenraum mit digitalem Cockpit. Im Mittelpunkt stehen ein 14,6 Zoll großer Infotainment-Touchscreen sowie ein 8,8 Zoll großes digitales Kombiinstrument. Zur Serienausstattung gehören außerdem das Infotainmentsystem Flyme Auto inklusive Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth und 4G-Konnektivität.

Bei den Assistenzsystemen unterscheidet Geely zwischen zwei Ausstattungslinien. Bereits serienmäßig an Bord sind unter anderem ABS, ESP, sechs Airbags, Traktionskontrolle, Berganfahrhilfe sowie ein Reifendruckkontrollsystem. Die höherwertige Apex-Variante ergänzt den Umfang um Fahrerassistenzsysteme wie einen adaptiven Tempomaten, einen automatischen Notbremsassistenten, eine Spurverlassenswarnung, eine Frontkollisionswarnung und einen Fernlichtassistenten. Zusätzlich verfügt sie über eine 360-Grad-Kamera mit transparenter Fahrgestellansicht. Da es sich hierbei um die Ausstattung der südafrikanischen Modellversion handelt, können Umfang und Funktionen bei einem möglichen Europamodell abweichen.

Sicher ist aber, dass der E2 in seiner Heimat im vergangenen Jahr mit 465.775 Einheiten das meistverkaufte Automobil war und auch das erste Halbjahr 2026 sieht gut aus. In Europa wird der kleine Flitzer womöglich hauptsächlich dem Dacia Spring und dem Citroën ë-C3 Konkurrenz machen.

Im Video stellen wir Ihnen den Geely Radar King Kong Pick-up vor.