Neuer Alfa-SUV im C-Segment: Tonale-Nachfolger oder Lückenfüller?

Viel ist noch nicht zu erkennen. Die flache Dachlinie lässt auf eine Coupé-ähnliche Silhouette schließen. Der rote Lack ist natürlich typisch für die Marke. Was fest steht, ist die Plattform, auf der das neue Fahrzeug basieren soll. Die Wahl fällt auf die bewährte STLA-Medium-Plattform mit Multi-Energy-Antrieben. Das bedeutet, dass Stellantis den SUV mit verschiedenen Antrieben – als Vollelektro, Mildhybrid oder Plug-in-Hybrid – anbieten kann. Das Design stammt aus dem Centro Stile Alfa Romeo in Turin, das ist das hauseigene Designzentrum von Alfa Romeo, und die Produktion soll im italienischen Werk in Melfi erfolgen. Die Weltpremiere ist für das Ende 2027 vorgesehen.

Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht, aber mehrere Fachmedien, darunter die Autocar und Motor1 spekulieren, dass dieses SUV der Nachfolger des Tonale sein könnte. Das von Stellantis veröffentlichte Bild erinnert durchaus an das Heck des Tonale. Allerdings ist dieser erst seit 2022 auf dem Markt und hat 2025 ein Facelift bekommen. Da wäre es eher ungewöhnlich, wenn der Hersteller schon jetzt einen Modellwechsel vorsieht. Außerdem heißt es von offizieller Seite, dass sich das neue SUV zwischen dem Tonale und dem kommenden Stelvio einordnen soll. Das lässt Raum für Spekulationen.

Eine Plattform für zahlreiche Modelle Die STLA-Medium-Architektur ist bei Stellantis als modulare Basis für Fahrzeuge im C- und D-Segment ausgelegt und wird in Europa über mehrere Baureihen hinweg genutzt. Stellantis beschreibt sie als "BEV-by-design" und nennt als technische Eckdaten unter anderem ein 400-Volt-System, Batteriegrößen bis 98 kWh sowie – je nach Auslegung – Reichweiten von über 700 Kilometern (WLTP). In der Praxis bildet die Plattform die Grundlage für unterschiedliche Karosserie- und Antriebskonzepte, darunter Front- und Allradvarianten. In Europa kommt STLA Medium unter anderem beim Peugeot 3008 zum Einsatz, der im Werk Sochaux in Frankreich gefertigt wird. Außerdem ist sie für den neuen Opel Grandland bestätigt, der in Eisenach in Deutschland produziert werden soll. Auch der Lancia Gamma steht auf dieser Basis.

Die aktuelle Generation des Tonale Der Alfa Romeo Tonale (Typ 965) ist das zweite SUV der Marke und seit 2022 unterhalb des Stelvio positioniert. Die Produktion erfolgt im Stellantis-Werk Pomigliano d’Arco bei Neapel.

Technisch basiert der Tonale auf der Small-Wide-4x4-Plattform. In Europa ist die Benzin-Version immer mit elektrischer Unterstützung ausgelegt. Die 1,5‑Liter‑Mildhybride (130 oder 160 PS) nutzen ein 48‑Volt-System, das kurze rein elektrische Fahrten etwa beim Rangieren ermöglicht. Der Plug-in-Hybrid kombiniert einen 1,3‑Liter‑Benzinmotor mit einem 90‑kW‑Elektromotor, leistet 280 PS und hat 15,5 kWh Akkukapazität. Als Diesel gibt es einen 1,6‑Liter mit 130 PS und Doppelkupplungsgetriebe.

Zum Modelljahr 2025 gab es kleinere Innenraum-Updates (Drehschalter statt Wählhebel), im Oktober 2025 folgte eine optisch und technisch überarbeitete Version mit verbreiterter Spur. Außerdem wurde der Mildhybrid auf 174 PS vereinheitlicht und der Plug-in auf 270 PS reduziert.