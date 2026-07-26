VW T-Roc 2.0 eTSI 4Motion verfügbar: Erster der 2. Generation mit Allrad

VW rollt eine weitere Antriebsoption für den T-Roc aus. Im Online-Konfigurator taucht jetzt der 2,0-Liter-eTSI 4Motion auf. Dabei handelt es sich um einen 2,0-Liter-Turbobenziner, der an ein 48-Volt-Mild-Hybridsystem gekoppelt ist. Ein Riemen-Startergenerator unterstützt beim Anfahren und ermöglicht effizientes Segeln mit abgeschaltetem Verbrenner. Die erste Version startet mit 204 PS und 320 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Die Kraftübertragung erfolgt serienmäßig über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) an den 4Motion-Allradantrieb.

Damit ist dieser T-Roc der Erste, der die Mildhybrid-Variante des 2,0-Liter-Turbomotors erhält – und der Erste der zweiten Generation mit Allradantrieb. Bei der ersten Generation war der Allradantrieb nur mit den reinen Verbrenner-Varianten kombinierbar – jetzt ist also auch eine Kombination mit den technologisch anspruchsvolleren Hybridversionen möglich.

Der neue T-Roc 2.0 eTSI 4Motion spurtet in 6,9 Sekunden von null auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 226 km/h. Den Durchschnitts-Verbrauch gibt VW mit 7,2 bis 7,5 Liter pro 100 Kilometer an. In dieser kräftigen Motorisierung ist der T-Roc für Anhänger mit einem Gesamtgewicht von bis zu 2.000 kg (gebremst bei 8 Prozent Steigung, 1.800 kg gebremst bei 12 Prozent Steigung) gerüstet. Die 116-PS-Version ist hingegen nur bis zu einer Anhängelast von 1.500 Kilogramm zugelassen, 150-PS-Variante schafft 1.700 Kilo. Die maximale Stützlast aller T-Roc-Versionen beträgt 80 Kilogramm. Die Anhängerkupplung ist über einen im Kofferraum befindlichen Knopf ausklappbar.

Gegen Ende des Jahres folgt mit dem T-Roc R 4Motion die Topversion, die ebenfalls Mildhybrid-Technik nutzt – aber mit erwarteten 333 PS.

VW Jetzt ist der VW T-Roc 2.0 eTSI 4Motion online konfigurierbar. Aktuell gibt es ihn ab 49.515 Euro in der Ausstattung R-Line. Die Farbe Canary Yellow (Bild) ist nicht aufpreispflichtig. Celestial Blue Metallic aus dem Teaserbild ganz oben kostet hingegen 860 Euro Aufpreis.

Der ab jetzt verfügbare T-Roc 2.0 eTSI 4Motion ist aktuell ausschließlich in der gut ausgestatteten, aber damit auch teuren R-Line im Angebot – dort beginnen die Preise bei 49.515 Euro.