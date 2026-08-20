E‑Bonus bis zu 8.100 Euro: Toyota macht E-Autos und Hybride deutlich günstiger

Toyota senkt die Preise seiner Modelle mit Stecker vorübergehend deutlich. Der neue E-Bonus bringt je nach Modell mindestens 4.200 und bis zu 8.100 Euro Nachlass. Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann den Toyota-Rabatt zudem mit der staatlichen E-Auto-Förderung kombinieren. Der neue "E-Bonus" ist für Privatkunden und für sämtliche Modelle mit Stecker – also reine Elektroautos und Plug-in-Hybriden – gedacht Das Angebot gilt unabhängig davon, ob das Fahrzeug gekauft, finanziert oder geleast wird.

Vom Prius bis zum Groß-Kombi Am höchsten fällt der Bonus beim Toyota bZ4X Touring aus. Für die Einstiegsversion gewährt Toyota 7.600 Euro Nachlass. Beim normalen bZ4X und beim neuen C-HR+ sind es jeweils 7.000 Euro. Der Urban Cruiser wird mit 6.500 Euro rabattiert. Bei den Plug-in-Hybriden liegt der Bonus zwischen 4.200 und 4.500 Euro.

Dabei handelt es sich allerdings nur um die garantierten Einstiegsbeträge. Wer sich für eine höher ausgestattete Variante entscheidet, erhält einen entsprechend höheren Nachlass. Toyota nennt als Maximum 8.100 Euro E-Bonus.

Bis zu 14.100 Euro Preisvorteil möglich Besonders interessant wird die Aktion durch die gleichzeitig mögliche staatliche Förderung. Für batterieelektrische Pkw sind 2026 unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 6.000 Euro Zuschuss vorgesehen, für Plug-in-Hybride bis zu 4.500 Euro. Entscheidend sind unter anderem das Haushaltseinkommen und die Zahl der Kinder im Haushalt.

Damit können sich beim Kauf eines förderfähigen Toyota erhebliche Preisvorteile ergeben. Beim bZ4X Touring wären beispielsweise 7.600 Euro Toyota-Bonus plus bis zu 6.000 Euro staatliche Förderung möglich – insgesamt also bis zu 13.600 Euro. Beim maximal möglichen Toyota-E-Bonus von 8.100 Euro wären in Kombination mit der höchsten BEV-Förderung sogar 14.100 Euro erreichbar.

Allerdings ist die staatliche Förderung an individuelle Voraussetzungen geknüpft und damit nicht automatisch für jeden Käufer verfügbar. Der Toyota-Bonus selbst ist dagegen ein Hersteller-Nachlass und wird bei teilnehmenden Toyota-Partnern direkt auf die unverbindliche Preisempfehlung angerechnet.

Angebot läuft nur bis Ende September Wer den E-Bonus nutzen möchte, sollte sich allerdings beeilen. Die Aktion ist zunächst nur bis 30. September 2026 befristet. Sie gilt ausschließlich für Privatkunden und nur bei teilnehmenden Toyota-Händlern. Beim Leasing und bei der Finanzierung reduziert der Nachlass entsprechend die monatliche Rate.

Toyota begründet die Aktion mit dem eigenen Multi-Path-Ansatz. Der Konzern setzt neben reinen Elektroautos weiterhin auf Hybrid- und Plug-in-Hybridantriebe. Mit den hohen Rabatten dürfte allerdings auch ein anderes Ziel dahinterstehen: Die Nachfrage nach Elektroautos ist in Deutschland zwar deutlich gestiegen, gleichzeitig kämpfen Hersteller mit hohem Preisdruck und einem intensiven Wettbewerb.