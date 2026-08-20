Kolumne-Schmidt: Die Formel 1 erklärt sich zu Tode

Die Saison 2026 liefert uns packende Rennen, das muss man sagen. Der Erfolg auf der Strecke darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das technische Reglement dahinter ein Irrweg ist. Hinter den Kulissen kämpfen Fahrer und Ingenieure mit einem technischen Monster, das sich sehenden Auges in eine Sackgasse manövriert hat. Gleichzeitig werden alte, schlechte Ideen wie Tankstopps wieder aus der Mottenkiste geholt. Das sind Diskussionen, die an den Stammtisch gehören, aber nichts in der Königsklasse verloren haben.

Die Formel 1 hat ein Problem. Sie ist zu kompliziert geworden und hat Angst vor der eigenen Courage.

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Ein Hybrid-Chaos, das keiner kapiert Reden wir Klartext. Dieses aktuelle Hybridsystem ist ein mahnendes Beispiel, was falschläuft. Es ist so komplex, dass es selbst die Fahrer an den Rand der Verzweiflung bringt. Wenn Charles Leclerc sagt, er zerbricht sich das ganze Wochenende den Kopf über das Energiemanagement, dann stimmt etwas fundamental nicht.

Das Ganze erinnert mich fatal an den VAR im Fußball. Eine eigentlich gut gemeinte Idee, die in der Praxis zu endlosen, frustrierenden Diskussionen führt, die den Fan am Ende nur noch nerven. Ich will ein Rennen sehen und mich nicht fragen müssen, warum ein Fahrer gerade vom Gas geht, obwohl er voll fahren könnte, nur um umständlich Energie zu rekuperieren. Das Fahren wird so zu unnatürlich. Die Action wird von einer Software samt KI diktiert, die im Hintergrund Dinge berechnet, die niemand mehr durchschaut.

Die Zukunft braucht eine radikale Vereinfachung. Gebt uns einen V8-Motor mit einem starken Hybridsystem auf Abruf. Energie wird nur auf der Bremse gesammelt, ganz automatisch. Der Fahrer bekommt dann einen Knopf in die Hand und hat eine Waffe, die er einsetzen kann, wann er will. Zum Überholen, zum Verteidigen, zum Attackieren. So wie früher KERS, nur mit mehr Power. Dann wäre die E-Power endlich ein positiv besetztes, taktisches Werkzeug und kein negativ behaftetes Mysterium.

Red Bull Tankstopps würden das Geschehen von der Strecke in die Boxengasse verlegen.



Tankstopps sind eine Reise in die Steinzeit Als wäre das nicht genug, geistert jetzt wieder diese Gespensterdebatte um Tankstopps durchs Fahrerlager. Dazu kann ich nur sagen: Blödsinn! Wir haben es zweimal probiert, und es hat zweimal die Rennen statisch und langweilig gemacht. Tankstopps verlagern das Geschehen von der Strecke in die Boxengasse. Das Ergebnis sind Prozessionen, bei denen eine Computer-Simulation über den Sieg entscheidet, nicht der Zweikampf Rad an Rad. Überholmanöver werden zur Mangelware.

Das Argument, die Autos würden dadurch leichter, ist eine reine Milchmädchenrechnung. Das Tankgewicht hat mit dem Fahrzeug-Mindestgewicht überhaupt nichts zu tun. Dabei wäre die Lösung so einfach, wenn man wirklich leichtere Autos will. Hebt das Gewichtslimit auf! Dann werden die Teams unter dem Budget-Cap von ganz allein anfangen, um jedes Gramm zu kämpfen.

Statt rückwärtsgewandten Ideen nachzuhängen, sollten wir die Innovationen feiern, die es noch gibt. Wenn Ingenieure clevere Lösungen wie den "Klappflügel" von Ferrari entwickeln, ist das ein Zeichen für die Genialität, die in diesem Sport steckt. Solche Ideen nach einem Jahr wieder zu verbieten, ist ein Anschlag auf die Motivation der Ingenieure. Lasst ihnen doch diese kleinen, witzigen Entwicklungen! Das sind die Geschichten, von denen die Formel 1 lebt.

Autorennen sollten ein einfacher Sport sein. 22 Autos starten, und das Erste im Ziel gewinnt. Wir sollten wieder mehr darüber reden, wer gewinnt, und nicht darüber, warum er es auf eine Weise geschafft hat, die keiner mehr nachvollziehen kann.