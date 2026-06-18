5,7 und 6,6 Liter: Chevy bringt neue V8 für den Silverado

Chevrolet kündigt für den Silverado 1500 des Modelljahrs 2027 zwei "next-generation”-Motoren an: einen V8 mit 5,7-Liter und einen mit 6,6-Liter Hubraum. General Motors hält Leistungs- und Drehmomentwerte noch zurück, setzt aber eine klare Duftmarke: Der Silverado soll den stärksten frei saugenden V8 "in seiner Klasse" bieten. Den Zeitplan steckt Chevrolet ebenfalls ab: Der neue Silverado geht laut GM "Ende dieses Jahres" in den Verkauf, Preise nennt der Hersteller später.

V8-Comeback – aber bitte richtig einordnen Chevy verkauft den Silverado weiterhin mit mehreren Motorvarianten, der V8 gehört also nicht zur "Rückkehrer-Fraktion". GM dreht diesmal eher an zwei Stellschrauben: neue Generation statt bekanntem Small-Block-Weiterdrehen. Das Hubraum-Statement verstehen Fans sofort: 5,7 Liter entsprechen 350 cubic inch, 6,6 Liter sind ins US-Maß umgerechnet 400 cubic inch.

Vier Antriebe bleiben – Turbo, Diesel und zwei V8 GM lässt es nicht bei den Achtzylindern bewenden und bestätigt vier Antriebsoptionen für den 2027 Silverado 1500:

2,7 Liter TurboMax (jetzt mit 10-Gang-Automatik)

Duramax 3,0-Liter-Turbodiesel

V8 5,7 Liter (neu)

V8 6,6 Liter (neu)

Digitaler Innenraum jetzt Serie Chevrolet wertet das Cockpit über die gesamte Baureihe auf: Jeder 2027er Silverado 1500 fährt laut GM serienmäßig mit einem 16,3-Zoll-Zentraldisplay und einem 12,2-Zoll-Fahrerdisplay vor. ZR2 und High Country bekommen zusätzlich einen 11,5-Zoll-Beifahrerbildschirm, dazu Head-up-Display und Kamera-Innenspiegel. GM packt außerdem optional Dual-Wireless-Charging und eine umkonfigurierbare Mittelkonsole auf die Liste.

Chevrolet Chevrolet bringt freihändiges Fahren per Super Cruise zurück - in den Silverado. Dort funktioniert es jetzt auch im Anhängebetrieb (im Bild ein 2027er Chevrolet Silverado 1500 High Country in schwarz).



Sieben Ausstattungslinien und mehr Offroad ab Werk Chevrolet sortiert die Baureihe für 2027 neu und bietet sieben Trims an: Work Truck, Custom, Trail Boss, Custom Trail Boss, Silverado (ersetzt LT), ZR2 und High Country. GM setzt sichtbar auf Offroad-Optik und -Technik und bringt gleich drei "lifted trims”: Trail Boss, Custom Trail Boss und ZR2. Den ZR2 kündigt Chevrolet als "fähigsten ZR2 aller Zeiten" an – inklusive 35-Zoll-MT-Reifen, 2-Zoll-Höherlegung (5,08 Zentimeter), E-Lockern (elektrisch betätigte Differenzialsperren) vorn und hinten sowie Multimatic-DSSV-Dämpfern.

Chevrolet Die neuen V8-Motoren erinnern Chevy-Fans an klassische Hubraumgrößen (im Bild ein 2027er Chevrolet Silverado 1500 Work Truck in Summit White).



GM bringt sein Assistenzpaket zum teilautomatisierten Fahren "Super Cruise" wieder ins Spiel und koppelt das System laut eigener Aussage mit Anhänger-Funktion. Chevrolet beansprucht damit ein Segment-Alleinstellungsmerkmal: freihändiges Fahren auf passenden Strecken – auch beim Ziehen eines Anhängers.