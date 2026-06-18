5,7 und 6,6 Liter: Chevy bringt neue V8 für den Silverado

Chevrolet kündigt für den Silverado 1500 des Modelljahrs 2027 zwei "next-generation”-Motoren an: einen V8 mit 5,7-Liter und einen mit 6,6-Liter Hubraum. General Motors hält Leistungs- und Drehmomentwerte noch zurück, setzt aber eine klare Duftmarke: Der Silverado soll den stärksten frei saugenden V8 "in seiner Klasse" bieten. Den Zeitplan steckt Chevrolet ebenfalls ab: Der neue Silverado geht laut GM "Ende dieses Jahres" in den Verkauf, Preise nennt der Hersteller später.
V8-Comeback – aber bitte richtig einordnen
Chevy verkauft den Silverado weiterhin mit mehreren Motorvarianten, der V8 gehört also nicht zur "Rückkehrer-Fraktion". GM dreht diesmal eher an zwei Stellschrauben: neue Generation statt bekanntem Small-Block-Weiterdrehen. Das Hubraum-Statement verstehen Fans sofort: 5,7 Liter entsprechen 350 cubic inch, 6,6 Liter sind ins US-Maß umgerechnet 400 cubic inch.
Vier Antriebe bleiben – Turbo, Diesel und zwei V8
GM lässt es nicht bei den Achtzylindern bewenden und bestätigt vier Antriebsoptionen für den 2027 Silverado 1500:
- 2,7 Liter TurboMax (jetzt mit 10-Gang-Automatik)
- Duramax 3,0-Liter-Turbodiesel
- V8 5,7 Liter (neu)
- V8 6,6 Liter (neu)
Digitaler Innenraum jetzt Serie
Chevrolet wertet das Cockpit über die gesamte Baureihe auf: Jeder 2027er Silverado 1500 fährt laut GM serienmäßig mit einem 16,3-Zoll-Zentraldisplay und einem 12,2-Zoll-Fahrerdisplay vor. ZR2 und High Country bekommen zusätzlich einen 11,5-Zoll-Beifahrerbildschirm, dazu Head-up-Display und Kamera-Innenspiegel. GM packt außerdem optional Dual-Wireless-Charging und eine umkonfigurierbare Mittelkonsole auf die Liste.
Sieben Ausstattungslinien und mehr Offroad ab Werk
Chevrolet sortiert die Baureihe für 2027 neu und bietet sieben Trims an: Work Truck, Custom, Trail Boss, Custom Trail Boss, Silverado (ersetzt LT), ZR2 und High Country. GM setzt sichtbar auf Offroad-Optik und -Technik und bringt gleich drei "lifted trims”: Trail Boss, Custom Trail Boss und ZR2. Den ZR2 kündigt Chevrolet als "fähigsten ZR2 aller Zeiten" an – inklusive 35-Zoll-MT-Reifen, 2-Zoll-Höherlegung (5,08 Zentimeter), E-Lockern (elektrisch betätigte Differenzialsperren) vorn und hinten sowie Multimatic-DSSV-Dämpfern.
GM bringt sein Assistenzpaket zum teilautomatisierten Fahren "Super Cruise" wieder ins Spiel und koppelt das System laut eigener Aussage mit Anhänger-Funktion. Chevrolet beansprucht damit ein Segment-Alleinstellungsmerkmal: freihändiges Fahren auf passenden Strecken – auch beim Ziehen eines Anhängers.