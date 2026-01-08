A-Klasse mit 25 % Rabatt: Mercedes fahren zum Schnäppchenpreis? So geht’s!

Obwohl Mercedes erst kürzlich die Verlängerung der aktuellen A-Klasse-Baureihe sowie einen Nachfolger ab 2028 bestätigt hat, sieht sich der Hersteller aktuell mit Absatzproblemen bei seiner Kompaktklasse-Baureihe konfrontiert. Die Schwaben reagieren darauf mit für seine Verhältnisse ungewöhnlich hohen Rabatten. Das begann bereits im Juli 2025: Damals war die Stufenheck-Variante der Kompaktklasse-Baureihe mit Nachlässen von bis zu 25 Prozent erhältlich. Im Dezember wurden die Schrägheck-Modelle in die Rabattaktion integriert – und diese setzt Mercedes im neuen Jahr fort.

25 % Rabatt nur auf Lagerfahrzeuge Es gibt jedoch eine zentrale Bedingung für die Rabattaktion. Selbst konfigurierte und bestellte Neufahrzeuge fallen nicht unter die Regelung. Hier gewährt Mercedes aktuell lediglich Kundenvorteile, die sich im Bereich von etwa neun Prozent bewegen. Bedeutet: Der Listenpreis bei einem Mercedes A 180 in absoluter Basisausstattung sinkt von 37.997 auf 34.577 Euro zuzüglich Überführung.

Wer von dem 25-Prozent-Rabatt profitieren möchte, muss zu einem bereits produzierten Bestandsfahrzeug greifen. Interessenten müssen also mit der Ausstattung, Motorisierung und Farbe Vorlieb nehmen, die das gewünschte Auto bereits mitbringt. Wer sich damit anfreunden kann, findet auf der Mercedes-Website mehrere Hundert Angebote, mit denen eine Mercedes A-Klasse zum Schnäppchenpreis in die eigene Garage rollt.

Das aktuell günstigste dieser "Top-Angebote" ist ein im Juli 2025 gebauter A 180 in der mittleren Ausstattungslinie Progressive. Das Fahrzeug ist in den Farben Hightechsilber-Metallic oder Mountaingrau erhältlich und hat sonst aufpreispflichtige Ausstattungsdetails wie das Park-Paket mit 360-Grad-Kamera, das Winter- und Advanced-Plus-Paket sowie Assistenzsysteme wie den aktiven Abstands-Assistenten Distronic und den Totwinkel-Assistenten an Bord. Den Listenpreis würde diese Ausstattung auf 47.737 Euro treiben. Erhältlich ist dieser A 180 jedoch für bereits 35.803 Euro zuzüglich Überführung (714 Euro).

Top-Angebote in mehreren Motorisierungen erhältlich Ein Verkehrshindernis ist diese A-Klasse trotz Einstiegsmotorisierung nicht. Der 1,3-Liter-Verzylinder-Turbobenziner leistet 136 PS, wobei eine leichte Elektrounterstützung den Mildhybrid-Antriebsstrang beim Boosten um bis zu 14 PS erstarken lässt. Das maximale Drehmoment liegt bei 230 Newtonmetern. Damit beschleunigt der Mercedes A 180 in 9,2 Sekunden von Null auf Hundert und erreicht höchstens 215 km/h. Der Motor arbeitet stets in Kombination mit dem automatischen Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe 7G-DCT.

Die Rabattaktion umfasst aber keineswegs nur Modelle mit Basismotorisierung. Für 36.775 (plus Überführung) statt 49.034 Euro gibt es beispielsweise einen im Mai 2025 gebauten A 200 in Mountaingrau oder Nachtschwarz mit 163 PS starkem Mildhybrid-Antrieb. Das Auto bringt ebenfalls die Progressive-Ausstattung nebst Winter- und Advanced-Plus-Paket sowie LED-High-Performance-Scheinwerfer samt adaptivem Fernlicht-Assistenten und das MBUX-Infotainment-System mit Premium-Navigation mit. Die Liste der Top-Angebote enthält ebenso Exemplare mit der 116 PS starken Dieselmotorisierung A 180 d.

Günstige Leasingraten für die A-Klasse Die 25-Prozent-Rabattaktion auf die A-Klasse gilt sowohl für online über die Mercedes-Plattformen gekaufte Autos als auch direkt beim Händler. Mit ihr gehen übrigens sehr günstige Leasingraten einher, die im Bereich von monatlich gut 170 Euro starten. Deren Eckdaten lauten in der Regel: Etwa 10.000 Euro Sonderzahlung und eine Laufzeit von drei Jahren bei einer Jahresfahrleistung von maximal 15.000 Kilometern.