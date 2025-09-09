Apollo Evo: Hypercar-Evolution mit Rennstrecken-Fixierung

Die Apollo Automobil GmbH mit Sitz in Denkendorf bei Ingolstadt kündigt eine streng limitierte Auflage von zehn Exemplaren des Apollo Evo an. Der Evo ist der Nachfolger des Apollo Intensa Emozione und ausschließlich für den Einsatz auf der Rennstrecke bestimmt. Mit dem Evo feiert Apollo auch seinen 20. Geburtstag, wobei sich das Jubiläum auf die Einführung des Gumpert Apollo im Jahr 2005 bezieht. Die Apollo Automobil GmbH ist später aus der Gumpert Sportwagenmanufaktur hervorgegangen.

Mehr Power für den V12 Der Apollo Evo schreibt in allen Bereichen die Geschichte des Intensa Emozione fort. Der Hochdrehzahl-V12-Saugmotor kommt weiter ohne Elektrifizierung daher und leistet in der überarbeiteten Form aus 6,3 Liter Hubraum nun 800 PS und 765 Nm Drehmoment. Damit soll der nur 1.300 Kilogramm schwere Apollo Evo in 2,7 Sekunden von null auf 100 km/h spurten. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 335 km/h angegeben. Zur Kraftübertragung auf die Hinterräder spannt Apollo ein sequenzielles Sechsganggetriebe ein. Bremspower liefern Carbon-Keramik-Stopper, die hinter vorn 10x20 Zoll und hinten 13x21 Zoll großen Schmiederädern sitzen. Für ausreichend Grip sollen Michelin Pilot Sport Cup 2-Reifen sorgen.

Neues Monocoque, neue Karosserie Eingebettet wird der Zwölfzylinder in ein neu entwickeltes Vollcarbon-Monocoque mit Carbon-Hilfsrahmen vorn und hinten sowie Carbon-Crashstrukturen. Die nur 165 Kilogramm schwere Konstruktion soll um 15 Prozent steifer als der Vorgänger sein, dennoch aber zehn Prozent weniger Gewicht auf die Waage bringen.

Wie schon beim Apollo Intensa Emozione zeigt sich auch die Karosserie des Apollo Evo stark zerklüftet. Die Grundform deckt sich mit der des Intensa Emozione, wobei am Evo jedes Element weiterentwickelt wurde. Das Türkonzept zeigt sich von nach oben öffnenden Flügeltüren auf nach vorn oben klappende Portale umgestellt. Eine neue Dachhutze sichert den Luftzustrom zum Motor. Der riesige aufgesetzte Heckflügel musste zwei steil angestellten Luftleitelementen auf dem Heck weichen. Auch alle anderen Aeroelemente an Front, Flanken und Heck zeigen sich neu gezeichnet. Besonders spektakulär zeigt sich der neue Titan-Auspuff, der in drei trapezförmigen, in Sternform angeordneten Endrohren mündet. Gefertigt wird die Abgasanlage übrigens nahtlos im 3D-Druck-Verfahren.