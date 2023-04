Ari 902 (2023) Elektro-Stadtauto ab 16.650 Euro

Mit dem Ari 902 kommt ein neuer Elektro-Kleinstwagen für private und gewerbliche Kunden auf den Markt. Damit erweitert das in Sachsen beheimatete Unternehmen Ari seine Modellpalette, die vornehmlich aus kleinen Transportern und Zweirädern für den elektrischen Lieferverkehr auf der letzten Meile besteht. Die einzelnen Fahrzeuge werden in China produziert und dann an Ari-Standorten in Deutschland und in der Tschechischen Republik mit den finalen Ausstattungsdetails angepasst.

Drei Akku-Größen zur Wahl

Der Ari 902 ist ein 2,95 Meter langer Zweisitzer. Zu den Mitbewerbern des Winzlings zählen auch die Modelle Pio und Dyo von Elaris. Ein 15 kW (20 PS) starker Elektromotor soll reichen, den nur 743 Kilogramm leichten Winzling auf 90 km/h zu beschleunigen.

Der Lithium-Ionen-Akku im Fahrzeug hat eine Speicherkapazität von 9,2 kWh. Die sollen für eine Reichweite von bis zu 110 Kilometern sorgen. Als Optionen sind ein 10,35-kWh-Akku für einen Radius von 140 Kilometern sowie ein Stromspeicher mit 18,1 kWh Speicherkapazität verfügbar. Mit ihm steigt die Reichweite des Ari 902 auf 200 Kilometer. Geladen wird Wechselstrom über einen mittig in der Frontmaske platzierten Anschluss. Schnelles Laden über CCS ist nicht möglich, was bei den Akku-Kapazitäten des Ari 902 auch nicht nötig wäre.

Der Einsatzzweck des Dreitürers liegt im urbanen Raum mit Kurz- und Mittelstreckenverkehr. Zur Zielgruppe zählen nicht nur Gewerbetreibende, darunter Pflege-, Kurier- und Lieferdienste, sondern auch Privatpersonen. Mit dem elektrischen Zweitwagen sollen sich beispielsweise das Kind (bei mehr Nachwuchs reicht der Platz im Auto nicht aus) in die Schule bringen oder die Pendelei zum Arbeitsplatz erledigen lassen.

Es gibt sogar eine Anhängelast

Ari Motors Man kann mit dem Ari 902 auch leichte Anhänger ziehen oder Fahrräder transportieren.

766 Liter soll der Laderaum des Ari 902 fassen. Außerdem lässt sich ein Anhänger ziehen. Die maximale Anhängelast von 350 Kilogramm fällt überschaubar ist. Für Grünabfälle auf dem Weg zum Bauhof sollte sie aber ausreichen. Auch E-Bikes können auf einem entsprechenden Fahrradträger transportiert werden. Die Stützlast wird mit 75 Kilogramm angegeben.

Als Leichtfahrzeug der Klasse L7e unterliegt der Ari 902 weniger strengen Zulassungsvorschriften der EU-Behörden. Airbags sind nicht eingebaut. Immerhin verfügen alle Versionen über ein ABS. Nur im Topmodell mit dem Namen Comfort sind auch Spurhaltewarner und Verkehrszeichenerkennung an Bord. Klimaanlage und Servolenkung fehlen im Basismodell mit dem Namen Pure, sie sind in der Cargo-Variante und bei der Comfort-Ausstattung Teil der Serienausstattung.

Solardach für 15 km pro Tag

Ohne Aufpreis fährt ein Multimediasystem inklusive Touchscreen-Display mit, das auch die Bilder einer Rückfahrkamera anzeigen kann. Das Smartphone wird über Bluetooth verbunden. Eine Integration von Apps via Apple CarPlay oder Android Auto wird nicht angeboten. Ein DAB-Radio kostet Aufpreis.

Im Zubehör-Angebot findet sich nicht nur ein Glas-Ausstelldach, sondern auch ein Solarpaneel für das Fahrzeugdach, das die Reichweite des Stromers um bis zu 15 Kilometer am Tag verlängern soll. Mit 1.773,10 Euro ist diese Option aber, vor allem im Verhältnis zum Preis des ganzen Autos, sehr teuer.

Preise ab rund 16.650 Euro

Für 16.648,10 Euro wird der Ari 902 Pure verkauft. Das Cargo-Modell kostet 17.838,10 Euro, die Version "Comfort" 19.028,10 Euro. Im Preis der höchsten Ausstattungslinie ist auch eine Neuwagengarantie für den Zeitraum von vier Jahren ab Erstzulassung enthalten. Die beiden günstigeren Varianten haben eine Zweijahres-Garantie. Die größeren Akkus kosten 1.178,10 Euro (10,35 kWh) bzw. 2.344,30 Euro (18,1 kWh) Aufpreis.

Ari verkauft seine Autos online im Direktvertrieb. Eigenen Angaben zufolge ist man aber auch offen für die Kooperation mit Händlern. Beim Service geht das Unternehmen einen pragmatischen Weg. Die wenig komplexe Technik in den Autos der Marke soll es jeder Werkstatt ermöglichen, Reparaturen und Wartungsarbeiten durchzuführen. Spezielle Schulungen sind nicht nötig. Ersatzteile sollen Werkstätten bei Ari direkt bestellen können, um sie dann vor Ort einzubauen.

Eine Kooperation wie die von Elaris mit der Werkstattkette Euronics oder Aiways, die ihre Kunden für den Service zu ATU schicken, gibt es nicht.

Umfrage 11379 Mal abgestimmt Würden Sie sich grundsätzlich ein chinesisches Auto kaufen? Ja. Die Autos sind preiswert und inzwischen stimmt auch die Qualität. Nein. Ich schließe das aus, und zwar aus Prinzip. mehr lesen

Fazit

Der Ari 902 ist ein elektrischer Zweisitzer der Leichtfahrzeugklasse L7e. Als einfache Mobilitätslösung soll der Gewerbe- und Privatkunden ohne hohe Ansprüche auf Kurz- und Mittelstrecken mobil halten. Die Preise starten bei 16.648,10 Euro.