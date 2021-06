Aston Martin Vantage Roadster Drei besondere für einen Hundertjährigen

Der A3 war das dritte Modelle der britische Marke und ist heute das älteste überlebende Auto von Aston Martin. Und es ist das dritte von fünf Aston Martin-Prototypenautos, die vor Beginn der Serienproduktion gebaut wurden. Zu Ehren des nun 100 Jahren alten A3 lässt Aston Martin von seiner Spezialabteilung Q drei ganz besondere Aston Martin Vantage Roadster aufbauen.

Details mit historischem Bezug

Q by Aston Martin hat dabei versucht, den Geist des A3 im neuen Vantage Roadster einzufangen. So tragen die drei Sondermodelle einen Kühlergrill mit heller Aluminiumeinfassung und schwarzen quadratischen Netzen, die den Retro-Look des A3 aufgreifen. Zusätzlich ist im Kühlergrill das Heritage-Logo von Aston Martin zu sehen, das zum Zeitpunkt der Markteinführung des A3 verwendet wurde.

Ergänzt wird der A3-Look durch Lederbänder an den Kotflügeln, die sich an handpolierte und mit einer gravierten 3 versehene Aluminiumplatten anschmiegen. Veredelt wurden diese von Ecurie Bertelli, dem führenden Spezialisten für Vorkriegsmodelle von Aston Martin. Die Bremssättel glänzen in bronzefarbener Optik hinter den hochglanzschwarz lackierten maßgeschneiderten 20-Zoll-Leichtbau-Schmiederädern.

Leder und Messing im Cockpit

Das Interieur wartet mit mikroperforierten Ledersitzen und mit einem gestickten Aston Martin-Schriftzug auf den Deckel das Ablagefachs auf. Q kombiniert für die Innenausstattung die Farbtöne Obsidian Black mit Lederakzenten in Chestnut Tan und Chestnut Hellbraune Kontrastnähte. Abgerundet wird der Heritage-Look durch aus Messing geformte Bedienelemente und eine Plakette auf der Mittelkonsole, die geprägt das historische Aston Martin-Logo trägt.

Gebaut werden wie schon geschrieben nur drei Exemplare. Die können ab sofort geordert werden. Preise nennt Aston Martin allerdings nicht.

Umfrage 14809 Mal abgestimmt Würden Sie ein limitiertes Sondermodell als Wertanlage kaufen, wenn Sie könnten? Ja, da kommen für mich Wertsteigerung und Spaß zusammen. Nein, das wäre mir viel zu unsicher. mehr lesen

Fazit

Mit dem auf drei Exemplare limitierten Sondermodell Vantage Roadster A3 feiert Aston Martin das älteste überlebende Auto der Marke. Der A3 wurde gerade 100 Jahre alt.