Aston Martin Volante 60th Anniversary Edition: 60 Jahre oben ohne

Aston Martin Volante 60th Anniversary Edition
60 Jahre oben ohne

Der Autobauer Aston Martin feiert 60 Jahre Cabrio-Tradition mit Sondermodellen für den DB12 Volante und den Vanquish Volante.

Veröffentlicht am 15.09.2025
Aston Martin Volante 60th Anniversary Edition
Foto: Aston Martin

Vor 60 Jahren führte Aston Martin die Bezeichnung Volante für seine offenen Modelle ein. Jetzt wird dieses Jubiläum gefeiert – mit Volante-Modellen, die von der Sonderabteilung Q konfektioniert wurden. Zu haben sind die Volante 60th Anniversary Editions als Aston Martin DB12 und als Aston Martin Vanquish . Von jedem Cabrio werden weltweit nur 60 Exemplare aufgelegt.

Grün trifft Bronze

Alle Editions-Modelle tragen eine Lackierung in der Sonderfarbe Q Pentland Green, wobei das Stoff-Faltverdeck in Q Westminster Green abgesetzt wird. Für kontrastierende Akzente sorgen bronzefarbene Elemente. Zu diesen zählen der Kühlergrill, die 21 Zoll großen Sonderfelgen sowie die aus dem Vollen gefrästen Aluminium-Streben in den seitlichen Kotflügelkiemen. Darunter sitzt ein emailliertes Q by Aston Martin-Emblem, das die Exklusivität der Sondermodelle unterstreicht. Hinzu kommen schwarz lackierte Bremssättel mit Aston Martin-Schriftzug.

Den Innenraum der Volante Editionen wertet eine exklusive Dreifarbkombination auf. Leder-Oberflächen in Centenary Saddle hellbraun und Elfenbein treffen auf offenporiges, dunkles Walnussfurnier. Akzente setzen auch hier im Bronzeton gehaltene Bedienelemente. Die Sitze tragen zudem eine 60er-Prägung auf den Kopfstützen.

Bestellt werden können die Sondermodelle ab sofort. Die ersten Auslieferungen sollen im vierten Quartal 2025 erfolgen. Preise nennt der Autobauer nicht.