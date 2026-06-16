Audi A6 Allroad: Breiter, höher, mit mehr Technik

Audi stellt den A6 Allroad in der fünften Generation deutlich breiter auf: Die Karosserie wächst gegenüber dem A6 Avant um elf Zentimeter in die Breite. Als Referenz: Der aktuelle A6 Avant (C9) misst 1.875 Millimeter ohne Außenspiegel und 2.099 Millimeter inklusive Spiegel – der Allroad legt entsprechend zu und steht sichtbar satter auf der Straße. Dazu kombiniert Audi bis zu 21 Zoll große Leichtmetallräder mit breiteren Reifen und Allroad-spezifischen Design-Elementen, die den unteren Karosseriebereich bewusst robuster zeichnen.

Bei der Höhe macht der Allroad ebenfalls ernst: Er legt 34 Millimeter Bodenfreiheit gegenüber dem A6 Avant drauf. Ausgehend von 14,5 Zentimetern beim Avant kommt der A6 Allroad damit auf 17,9 Zentimeter Bodenfreiheit – also praktisch 18 Zentimeter.

Innenraum: große Displays, smarte Lichttechnik, Komfort-Optionen Im Cockpit setzt Audi auf das MMI-Panorama-Display: 11,9 Zoll Audi virtual cockpit plus 14,5 Zoll Touch-Display, optional ergänzt um ein 10,9-Zoll-Beifahrer-Display. Technikfans holt Audi vor allem über das Licht ab: Acht digitale Tagfahrlicht-Signaturen lassen sich individuell wählen, das Schlusslicht zieht jeweils synchron mit.

Vorn arbeiten digitale Matrix-LED-Scheinwerfer mit Mikro-LED-Modul, die Spur- und Orientierungslicht sowie einen Glättehinweis auf die Fahrbahn projizieren. Hinten kommunizieren digitale OLED-Heckleuchten 2.0 mit dem Umfeld und erhöhen damit die Wahrnehmbarkeit im Verkehr. Für Komfort sollen, je nach Ausstattung, Individualkontursitze (Lüftung/Massage), Vier-Zonen-Klimaautomatik, Luftqualitätpaket, eine üppige Geräuschdämmung und ein dimmbares Panoramaglasdach sorgen.

Fahrwerk: Luftfeder serienmäßig, 55 mm Verstellbereich, Allradlenkung Audi liefert den A6 Allroad serienmäßig mit Luftfederfahrwerk aus und gibt ihm einen Verstellbereich von 55 Millimetern. So möchte der Allroad den Bogen von zusätzlicher Bodenfreiheit fürs Grobe bis zum komfortablen, straffen Straßen-Setup spannen.

Die Lenkung schärft Audi ebenfalls: Eine steifer angebundene Progressivlenkung soll die Ansprechreaktion verbessern und mehr Rückmeldung liefern. Noch mehr Effekt bringt die Allradlenkung: Bei niedrigen Geschwindigkeiten lenken die Hinterräder bis zu fünf Grad entgegen der Vorderräder ein; das reduziert den Wendekreis und erhöht die Handlichkeit. Bei mittlerem und hohem Tempo schlagen die Hinterräder bis zu zwei Grad gleichsinnig ein – das verbessert die Fahrstabilität und steigert die Präzision.

Audi MMI-Panorama-Display: 11,9 Zoll virtual cockpit plus 14,5-Zoll-Touchscreen, optional ergänzt um das 10,9-Zoll-Beifahrer-Display.



Antrieb: immer elektrifiziert, immer quattro – neu als Plug-in-Hybrid Audi elektrifiziert beim A6 Allroad alle Aggregate und koppelt sie serienmäßig an den quattro-Allradantrieb. Neu in der Allroad-Welt: der A6 Allroad e-hybrid. Hier kombinieren die Ingolstädter einen 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner (185 kW/252 PS) mit einer E-Maschine (bis zu 105 kW/143 PS) zu 270 kW (367 PS) Systemleistung und maximal 500 Nm Gesamtdrehmoment.

Die Hochvoltbatterie bringt 25,9 kWh brutto (20,7 kWh netto) mit und ermöglicht bis zu 95 Kilometer elektrische WLTP-Reichweite. Audi lädt den PHEV per AC (Wechselstrom) mit bis zu 11 kW; nach rund zweieinhalb Stunden steht die Batterie wieder voll. Die Rekuperation lässt sich mehrstufig einstellen, das Hybrid-Management bietet EV- und Hybrid-Modus sowie einen über das MMI wählbaren Zielladestand.

Als Diesel-Option fährt der A6 Allroad einen Dreiliter-V6 TDI mit 220 kW (299 PS) und höchstens 580 Nm auf. Audi kombiniert hier die MHEV-plus-Technologie (Riemenstarter- und Triebstranggenerator mit bis zu 18 kW/24 PS Zusatzleistung) mit einem elektrisch angetriebenen Verdichter. Ergebnis: spontaneres Ansprechen und kräftiger Durchzug, gerade beim Anfahren, Beschleunigen und Überholen.

Audi Offroad-Infos fürs Display: Der A6 Allroad zeigt den Neigungswinkel direkt im MMI an.



Praktikabilität: Kofferraum, Anhängelast, Outdoor-Optionen Der A6 Allroad packt 466 bis 1.497 Liter in den Kofferraum. Beim A6 Allroad e-hybrid bleiben 404 bis 1.423 Liter. Die serienmäßige elektrische Heckklappe gibt den Zugang per Tastendruck frei.

Eine Anhängekupplung bietet Audi optional an. Je nach Motorisierung zieht der A6 Allroad 2.000 Kilogramm (e-hybrid) bis 2.500 Kilogramm (V6 TDI). Beim 3,0-Liter-V6-Diesel liegen damit 400 Kilogramm mehr Anhängelast an als beim A6 Avant.

Eine Dachreling und ein optionaler Dachkorb zielen auf Reise- und Outdoor-Einsätze, variable Rücksitzeinstellungen erhöhen die Flexibilität.

Audi Elektromotor, Hochvoltlader, DC/DC-Wandler und Power-Elektronik sitzen verteilt im Antriebsstrang.



Bestellstart, Marktstart, Preis Audi nimmt Bestellungen ab dem 18. Juni 2026 an. Ab Herbst 2026 soll der A6 Allroad bei den Händlern stehen. Der Grundpreis liegt bei 77.250 Euro.