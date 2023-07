Audi RS6 Avant GT: Hardcore-Kombi als Halo-Modell

Bis 2026 will Audi Sport zehn neue RS-Modelle an den Start bringen, darunter auch einen nochmals stärkeren Audi RS3 mit seinem 2,5-Liter-Turbo-Fünfzylinder. Doch das Kernprodukt der RS-Reihe ist nach Ansicht von Sebastian Grams, Chef der Audi Sport GmbH, der Audi RS6. Und da sieht offenbar die aktuelle Speerspitze auch in der Performance-Version schwachbrüstig aus. Auch wenn die aus dem 4,0-Liter-V8 630 Doppelturbo-PS holt und 850 Nm Drehmoment bereitstellt. Mit dem neuen Modell, das nach internen Informationen Audi RS6 Avant GT heißen wird, dreht Audi das Thema RS6 weiter.

Audi RS6 Avant GT mit martialischer Optik

Auf dem Nürburgring testet Audi derzeit das Top-Modell. Trotz der Tarnung erscheint das Modell mit einer veränderten Frontschürze und einer Spoilerlippe. Die Luftschächte erhalten einen neuen Zuschnitt. In der Seitenansicht fallen leicht veränderte Schweller sowie die tief geschüsselten Leichtmetallfelgen mit fünf Y-Speichen auf. Sie erlauben einen guten Blick auf die großen Bremsscheiben mit roten Audi-Sport-Bremssätteln.

Am Heck manifestiert sich der Top-RS6 mit einem vergrößerten Dachkantenspoiler sowie einer neuen Heckschürze. Dort ragen die ovalen Auspuffendrohre der optimierten Abgasanlage rechts und links heraus. In der Mitte beruhigt ein mächtiger Diffusor den Fahrtwind. Der von uns abgeschossene Kombi hängt tief in den Federn. Vermutlich ist das Testfahrzeug voll beladen. Nichtsdestotrotz erhält der Audi RS6 Avant GT ein optimiertes Fahrwerk. Im Innenraum ist ein Überrollkäfig auszumachen, der dürfte in der Serienversion obsolet sein.

Avant GT als Sidekick zum Elektro-Modell

Bereits 2021 bauten Audi-Azubis ein von der IMSA-Rennserie inspiriertes RS6 GTO-Konzept auf. Das Modell entstand anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums des Quattro-Allradantriebs. 2024 dürfte der Audi RS6 Avant GT dann auf den Markt kommen, vermutlich in einer limitierten Auflage und mit einer deutlichen Leistungssteigerung. Gleichzeitig will man mit einem solchen Halo-Car auch den Umstieg auf die E-Mobilität emotionalisieren.

Für das gleiche Jahr steht bei Audi auch der rein elektrische Audi A6 E-Tron Sportback an, der auf der neuen PPE-Plattform (Premium Platform Electric) aufbaut. Zeitgleich präsentiert Audi Sport auch den RS6 E-Tron, der im Vergleich zum A6 E-Tron in Sachen Optik und Leistung extremer ausfällt.

Fazit

Audi bringt 2024 mit dem RS6 Avant GT einen Hardcore-Kombi vermutlich in limitierter Auflage auf den Markt. Das Modell wurde von unserem Erlkönig-Jäger bei Testfahrten auf dem Nürburgring fotografiert. Der extreme RS6 soll zeigen, wie Audi Sport das Markenportfolio ausreizen kann und gleichzeitig den Umstieg auf die E-Mobilität weiter emotionalisieren. Denn gleichzeitig mit dem Audi RS6 Avant GT präsentiert Audi auch die elektrische Version RS6 E-Tron.