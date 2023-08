Das einen Leid ist des anderen Freud. So in etwa lässt sich der Konkurs des österreichischen Unternehmens "KFZ Bauer GmbH" beschreiben. Der Händler mit Sitz in Marchtrenk, Oberösterreich, war auf den Vertrieb von Premium-Ersatzteilen für Marken wie Ferrari, Lamborghini, Bentley oder Bugatti spezialisiert.

Anfang 2023 wurde das Konkursverfahren über das Unternehmen eröffnet, nun kommen rund 5.750 Positionen unter den Hammer, die ab dem 2. September 2023 in drei Auktionen versteigert werden – eine einmalige Gelegenheit für Sportwagen-Fans und Sammler.

Als Hingucker oder Möbelstück Zu den Offerten zählen beispielsweise ein Motor eines Ferrari California T, eine Rohkarosse eines Bentley Continental oder auch Schalensitze für den Lamborghini Aventador. Oder soll es lieber die Frontschürze eines Bugatti Veyron sein. Ebenfalls im Angebot: Bremssättel von Ferrari und Lamborghini. Darüber hinaus finden sich jede Menge Kleinteile wie Spiegelgläser, Spiegelgehäuse oder verschiedene Lufteinlässe, Blenden, Auspuffhalter, Hauben, Radträger oder Bremsscheiben. Viele Teile stammen aus "Schlachtungen" und weisen somit Gebrauchsspuren oder Beschädigungen auf.

Selbst wer kein Ersatzteil für seinen Sportwagen benötigt, kann aus der umfangreichen Palette an Sportwagen-Ausstattung, Zubehör und Karosserie-Teilen das ein oder andere Teil auch als kultiges Designobjekt oder originelles Möbelstück erwerben.

Bugatti-Teile zum Spottpreis Zu welchem Preis bleibt natürlich bis zum Fall des Auktionshammers offen. Die aufgerufenen Startpreise und die Menge an Angeboten lassen aber auf den ein oder anderen Schnapper hoffe. Die Bentley Rohkarosse startet bei 240 Euro, Carbon-Bremsscheiben von Ferrari oder Lamborghini gibt es schon ab 130 Euro. Der passende Bremssattel – ab 80 Euro. Auch eine Lamborghini Gallardo-Fronthaube für 260 Euro macht sich bestimmt gut an der Wohnzimmerwand oder in der Garage. Eine Bugatti Veyron Frontschürze ist mit 450 Euro schon deutlich teurer.

Die Versteigerung wird vom österreichischen Auktionshaus Aurena durchgeführt. Die ersten Zuschläge erfolgen am 2. September 2023 ab 09:00 Uhr, Gebote können bereits abgegeben werden. Zuvor ist die Besichtigung der Exponate vor Ort in Marchtrenk möglich. Mitbieten kann jeder – ob Firma oder Privatperson – der sich zuvor registriert hat. Jagdfieber geweckt? Hier kann gestöbert werden. Die meisten Teile müssen allerdings in Österreich abgeholt werden.

Umfrage Haben Sie schon einmal bei einer Automobilauktion ihre Hand zum Gebot gehoben? 13953 Mal abgestimmt Ja! Nein.