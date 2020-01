Aurus Komendant Erlkönig Luxus-SUV für Putin

Aurus baut sein Modellportfolio wie angekündigt weiter aus. Der Hersteller der neuen russischen Staatslimousine liegt mit der Entwicklung seines Luxus-SUV-Modells in den letzten Zügen. Bei Wintertestfahrten konnte unser Erlkönigjäger den Aurus Komendant jetzt ablichten.

Optisch folgt der Komendant den von Senat und Arsenal vorgegegebenen Linien, wobei sich der Komendant von den Proportionen irgendwo dazwischen ansiedelt. Es bleibt beim wuchtigen Chrom-Kühlergrill und den geflügelten Hauptscheinwerfern. In den Radläufen stecken 20 Zoll große Leichtmetallräder. Unter dem SUV-Blech setzt der Aurus Komendant auf die gleiche Plattform wie seine Schwestermodelle. So sorgt unter der langen Haube ein 4,4-Liter-Biturbo-V8 mit 600 PS und 880 Nm Drehmoment in Kombination mit einer Neungang-Automatik und Allradantrieb für den Vortrieb.

Cockpit aus dem Senat

Stefan Baldauf

Analog gehen die Russen im Innenraum vor. So scheint der Aurus Komendant das Cockpit der Limousine zu übernehmen. Damit trägt der SUV ein extrem breites Display, das verschiedene Anzeigen unter einer Scheibe vereint. Die zentrale Kontrolleinheit sitzt als Dreh-Drück-Steller auf der Mittelkonsole. Eine dritte Sitzreihe ist am Erlkönig nicht zu entdecken.

Kommen soll der Aurus Komendant Ende2021/Anfang 2022. Aurus geht davon aus, dass der Komendant , wenn er dann in den zivilen Handel kommt, das wohl populärste Aurus-Modell werden wird. Übrigens: Wie schon die Limousine Senat und der Van Arsenal ist auch der Komendant nach einem Kremelturm benannt.