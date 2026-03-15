Bentley Bentayga Sonderedition: Acht neue Farben führen zur Entscheidungsnot

Der Name des Sondermodells stammt von einem Ort auf Gran Canaria. Artenara liegt auf etwa 1.200 Metern Höhe und gilt als höchstgelegenes Dorf der Insel. In seiner Nähe steht der Roque Bentayga , ein markanter Felsen, der auch dem SUV seinen Namen gegeben hat.

Bentley greift diesen Bezug in mehreren Details auf. Auf der Armaturentafel graviert der Hersteller ein Motiv des Roque Bentayga und ergänzt es um die geografischen Koordinaten des Felsens. Das gleiche Muster taucht außerdem als Laserperforation in den Sitzschultern und Türverkleidungen auf. Beim Entriegeln des Fahrzeugs projiziert die Einstiegsbeleuchtung ebenfalls die Kontur des Berges auf den Boden. Die Ausstattung wird zusätzlich von beleuchteten Einstiegsleisten und Luftauslässen in den vorderen Kotflügeln mit Artenara-Schriftzug ergänzt.

Mulliner-Details an Bord Optisch greift die Edition auf mehrere Elemente aus dem Mulliner-Programm zurück. Dazu zählt etwa der Double-Diamond-Kühlergrill. Serienmäßig montiert Bentley 22-Zoll-Mulliner-Räder in grauem Lack. Polierte Flächen auf den Felgen erzeugen einen Kontrast. Alternativ stehen Varianten in Schwarz mit Graniteinsätzen oder komplett polierte Räder zur Wahl. Optional bietet Bentley ein neues 23-Zoll-Super-Lux-Rad an.

Beim Exterieur können Kunden zwischen zwei Gestaltungslinien wählen. Die Bright Chrome Specification setzt auf klassische Chromdetails. Die optional erhältliche Blackline Specification ersetzt viele dieser Elemente durch dunkle Oberflächen und kombiniert sie unter anderem mit einer schwarzen Frontschutzplatte und einem schwarzen Heckdiffusor.

Acht abgestimmte Farbkonfigurationen Für die Artenara Edition stellt Bentley acht kombinierte Farb- und Materialpakete zusammen. Zur Auswahl stehen die Außenfarben Beluga, Granite, Pale Brodgar, Glacier White, Sequin Blue, Dark Sapphire, Verdant und Havana.

Jede dieser Lackierungen verbindet Bentley mit einem dreifarbigen Innenraum. Diese Tri-Colour-Konfiguration war bislang nur beim Bentayga Mulliner mit verlängertem Radstand erhältlich. Die jeweiligen Vorschläge kombinieren mehrere Lederfarben mit passenden Furnieren und Akzenttönen.

Als Beispiel nennt Bentley eine Konfiguration mit der Außenfarbe Pale Brodgar, die im Innenraum Leder in Portland und Beluga mit Linen-Akzenten und Piano-Linen-Furnier kombiniert. Eine andere Variante verbindet die grüne Lackierung Verdant mit Leder in Saddle und Camel sowie Akzenten in Cumbrian Green. Neben diesen Empfehlungen können Kunden ihr Fahrzeug weiterhin individuell über das Mulliner-Personalisierungsprogramm zusammenstellen.

V8 oder Hybrid Nun von den kosmetischen Details zu den Antriebsoptionen. Die Artenara Edition ist mit mehreren Antriebsvarianten erhältlich. Beim Bentayga mit Standard Wheelbase stehen ein V8-Benziner oder ein V6-Hybrid zur Wahl. Die Version mit Extended Wheelbase kombiniert Bentley ausschließlich mit dem V8-Biturbo.