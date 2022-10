Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Bentley Continental GTC Mulliner Riviera Collection Das Meer hinterlässt Spuren

Bentley feiert mit drei exklusiv bei Mulliner aufgebauten Continental GTC den Segelsport mit einem maritimen Design. Die drei Unikate wurden jetzt in Monaco vorgestellt und sind auch nur über Bentley Monaco zu erwerben.

Maritimer Touch

Mit verschiedenen handgefertigten Details soll die Mulliner Riviera Collection die Exklusivität der französischen Riviera widerspiegeln. Los geht es mit den drei einzigartigen Außenfarben, die an das Mittelmeer erinnern – Aegean Blue, Aquamarine und Caribbean Blue. Weitere maritim inspirierte Akzente sind Logos mit Seemannsknoten an den Kopfstützen, Verkleidungen aus Leinen, Leder und Alcantara sowie individualisierte Plaketten der Riviera Collection an den Einstiegsleisten. Riviera-Schlüsseletuis aus Leder, gestickte Riviera-Embleme und eine exklusive Farbkombination für die Innenausstattung unterstreichen das nautische Thema.

Technisch ändert sich an den drei Bentley-Cabrios nichts. Die Mulliner Riviera Collection soll zeigen, wie Bentley auf die hohe Kundennachfrage nach Individualisierung und maßgeschneiderter Exklusivität reagiert. Preise werden wie üblich nicht genannt.

Fazit

