Bizzarrini Giotto Comeback einer Sportwagenmarke

Den italienischen Sportwagenhersteller Bizzarrini gab es nur sieben Jahre lang – von 1962 bis 1967. Im November 2020 verkündete der Londoner Luxusauto-Händler Pegasus Brands, hinter dem der Kuwaiti Rezam Mohamed Al Roumi steckt, die Marke wiederauferstehen zu lassen. Pegasus Brands verkauft Modelle von Rolls-Royce, Koenigsegg und Aston Martin. Verantworten soll das Comeback Ulrich Bez, der zum Vorstandsvorsitzenden von Bizzarrini berufen wurde.

Bez bringt jahrelange Führungserfahrung aus dem Automobilsektor mit: Der schwäbische Manager hat bereits bei BMW (Entwicklung des Z1), Porsche (Entwicklung des viertürigen Prototyps 989) sowie Daewoo (Entwicklung des Matiz) gearbeitet und war von 2000 bis 2013 Chef von Aston Martin.

Erster Prototyp in 2024

Im Frühjahr 2022 gab es dann ein erstes automobiles Lebenszeichen von Bizzarrini. Die Briten legten den LeMans-Rennwagen von 1965 neu auf. Der Bizzarrini 5300 GT Revival Corsa ist auf 24 Exemplare limitiert. Das erste wirklich neue Auto soll als Prototyp 2024 seine Testfahrten aufnehmen. Der Bizzarrini Giotto ist – wenig überraschend – ein Hypersportwagen. Der Name leitet sich vom ursprünglichen Firmengründer Giotto Bizzarrini ab.

Gezeichnet wird der Giotto von Giorgetto Giugiaro und seinem Sohn Fabrizio. Erste Entwürfe zeigen einen flachen Mittelmotorsportwagen mit Kohlefaserkarosserie und Carbon-Monocoque. Markant sind die großen Lufteinlässe an der Front sowie an den Flanken. Schlitzförmige LED-Scheinwerfer sind gesetzt, auf Flügelwerk wird verzichtet. Den Antrieb soll ein neu entwickelter V12-Saugmotor in Kombination mit einem Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe übernehmen. Details dazu sollen aber erst im Laufe des Jahres veröffentlicht werden.

Klar ist aber bereits jetzt, dass der Bizzarrini Giotto Fahrdynamik und Luxus kombinieren soll. Zudem werden wohl nur wenige Kunden in diesen Genuss kommen, denn vom Giotto ist nur eine exklusive Auflage geplant.

Fazit

Aktuell scheint es einen tiefen Wunsch nach Wiederbelebung längst vergangener Marken zu geben. De Tomaso, Brabham, Taraschi Berardo, Vanwall, British Racing Motors und jetzt eben auch Bizzarrini. Für potenzielle Kunden erhöht sich damit nur die Angebotsvielfalt. Ein erster Prototyp soll 2024 vorgestellt werden.