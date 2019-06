BMW Vision M Next Sportwagen mit 100 Kilometer E-Reichweite

Fans fordern ihn schon lange: Einen echten Sportwagen von BMW, am besten als Vollblut-Bolide von der M GmbH und nicht einen zeitgeistigen 3-Zylinder-Hybrid mit schmalen Benzin-Sparreifen wie den i8. Von ihm verkaufte BMW seit 2014 gut 17.000 Stück, der erst 2018 eingeführte Roadster bringt es immerhin auf 1.700 Exemplare. Nicht schlecht für einen Exoten, aber auch kein Grund, dringend einen Nachfolger zu entwickeln – das ist aber ohnehin nicht die Absicht der Innovationsschmiede BMW i.

Die Zukunftsstudie M Next erfüllt aber auch die Hoffnung auf einen echten BMW-Sportwagen nur zum Teil: Sie wirkt eher wie die Verschmelzung eines M-Sportwagens mit dem Hybrid-i8. Genau genommen ist der M-Next ein verkürzter, aber verbreiterter und stärkerer i8.

Die Studie M Next ist 1,275 Meter hoch (1,6 Zentimeter flacher als der i8), 2,013 Meter breit und damit 7,1 Zentimeter breiter als der i8, obwohl der M Next keine Außenspiegel hat. Mit 4,582 Meter ist Concept Car zudem 10,7 Zentimeter kürzer als das aktuelle 2+2-sitzige Hybrid-Coupé. Trotz des minimal längeren Radstands (2,82 statt 2,80 Meter) ist das Concept Car nur zweisitzig. Die Länge fehlt optisch vor allem an den Überhängen, was dem M Next einen steilen Heckabschluss und ein bulliges Aussehen beschert. Reminiszenzen an den M1 sind erkennbar, an den legendären BMW Turbo von 1972 erinnert vor allem das Orange am Heck.

Ein BMW M mit nur vier Zylindern

Vom i8 geblieben ist der Hybrid-Antrieb. Aber statt des 3-Zylinders mit 231 PS sitzt jetzt ein „leistungsstarker 4-Zylinder-Otto-Motor“, so BMW, auf der Hinterachse. Die aktuelle Generation von 4-Zylinder Turbomotoren tut in verschiedenen Modellen Dienst und leistet derzeit maximal 306 PS – z.B. im X2 M35i oder im neuen M 135i. Dass deutlich mehr möglich ist, zeigt ausgerechnet Mercedes AMG mit dem 2,0-Liter-Vierzylinder im neuen A45 AMG. Der leistet 421 PS.

In die Richtung könnte es beim M Next auch gehen, denn dem schreibt BMW eine Systemleistung von 600 PS zu, was für eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h und eine Beschleunigungszeit von 3,0 Sekunden von 0 bis 100 km/h reichen soll. Allerdings tragen anders als beim i8 hierzu zwei Elektromotoren bei – einer an der Hinterachse, einer an der Vorderachse. Darin sieht BMW die Speersitze der PHEV-Technlogie.

Auf der Vorderachse sitzt beim i8 ein E-Motor, der 143 PS einspeist – wäre der Motor hinten beim M Next gleich stark, bräuchte der Verbrenner nur etwa 314 PS, um mit den E-Motoren zusammen auf 600 PS zu kommen. Voraussetzung wäre dann allerdings auch eine entsprechend starke Batterie. BMW will, dass der M Next 100 Kilometer rein elektrisch (mit Allradantrieb) kommt. Unter 15 kWh Verbrauch dürften damit verbunden sein; das wäre also etwa das Minimum an Netto-Batteriekapazität – etwa 20 kWh brutto wären realistischer. Mit der entsprechenden Auslegung und den zwei E-Maschinen könnte auch eine ordentliche Rekuperationsleistung möglich sein.

Wie elektrisch ist der BMW M Next?

BMW nennt den M Next eine Studie ohne Serienbezug und gibt daher auch kein Gewicht an. Gegenüber dem i8 hat das Konzept einen Zylinder, einen E-Motor und zwei Zentimeter Radstand mehr sowie eine größere Batterie zu schleppen (Batteriekapazität i8: 11,6 kWh), ist aber kürzer. Um auf weniger Gewicht als beim i8 (1.610 Kilogramm) zu kommen, müsste vielleicht das ganze Fahrzeug aus Karbon sein (beim i8 ist das Fahrgestell aus Alu). Beim M Next ist die Karosse aus recyceltem Karbon, aber ob unter ihr noch Alustrukturen verborgen sind, wollte BMW nicht sagen. Genauso wenig wie über die Fahrwerkstechnik. Die zwei achsweise platzierten E-Motoren dürften aber für jede Menge antriebsseitig regelbare Fahrdynamik gut sein – wenn auch vielleicht nicht so effektvoll wie die sportliche rein elektrische Antriebstechnik mit zwei Motoren für die Hinterachse, die BMW auto motor und sport schon mal in der Hülle eines 5ers erleben ließ.

Innen ein echtes Show Car

Der Einstieg in das Concept Car gestaltet sich etwas beschwerlich und beengt, aber innen erwartetet die zwei Passagiere eine loungeartige Sitzlandschaft mit organisch daraus hervorwachsender Mittelkonsole und Schalen aus Memory-Schaum, die sich auf angenehmste den Körperformen der Insassen anpassen. Für den 1,91 Meter großen Redakteur passt alles ergonomisch korrekt, ohne das Einstellungen nötig wären. Gut so, denn bei der Studie lassen sich weder Lenkrad noch Sitze oder Pedale verstellen. Für die Serie ließe sich da sicher was machen.

Der BMW Vision M Next von außen und innen

Hinterm Steuer gibt sich der M Next erheblich visionärer als bei der Antriebstechnik. Er informiert seinen Fahrer mit Displays in 3 Ebenen: Die den Augen am nächste liegt auf dem Lenkrad – oder sollte man sagen: verbindet zwei Steuerknüppel. Dann folgt ein transparentes Curved Display dort auf der weit oben verlaufenden Lenksäule, wo man heutzutage die Instrumente erwarten würde. Und die dritte Ebene ist Head-up-Display mit Augmented-Reality-Elementen, das sich über die gesamte Windschutzscheibe erstrecken soll. Das meint die BMW wohl, wenn es im Pressetext heißt: Der Vision M Next „gibt einen Ausblick auf die elektrifizierte Zukunft der Marke BMW M, indem er den aktiven Fahrer in den Mittelpunkt stellt: Intelligente Technologien unterstützen ihn ebenso allumfassend wie fokussiert und machen ihn damit zum ultimativen Fahrer“. Assistenzsysteme sollen hier anders als im autonomen i Next, wo sie den Fahrer arbeitslos machen, ihn beim Spaß-haben unterstützen.

Wenn Spaß haben heißt, schnell um Kurven zu fahren, unterstützt der M Next sogar bei möglicherweise ablenkenden Nebensächlichkeiten: Damit in auf der schnellen Runde in Hockenheim die Hollunderschorle nicht auf die Mittelkonsole kleckert, sind die Becherhalter gyroskopisch. Sprich: Unter Zuhilfenahme von Kreiselkräften neigen sie die Becher so, dass Schluck Flüssigkeit aus der Kurve fliegt.

Fazit

Der Antrieb des BMW Vision M Next wirkt verbrennerseitig wie eine späte Korrektur des i8, der sich mit seinem 3-Zylinder zwar niedrige Normverbrauchswerte erkaufte, aber für einen ernstzunehmenden Sportwagen immer etwas zu wenig Leistung hatte. Der zusätzliche Elektromotor auf der Hinterachse klingt nach Weiterentwicklung in Richtung Elektro, aber auch nach doppelt gemoppelt – zumal es keine zwei Motoren für radselektiven Antrieb bzw. Torque-Vectoring gibt.

Das Interieur mit den tollen Sitzen und dem Boost-Pod getauften Anzeigenkonzept auf drei Ebenen abgefahren und spaßig wie eine Spielkonsole, die den Fahrer mit Augmented Reality sicher gut unterstützt. Eine Serienversion soll alles andere als utopisch sein.