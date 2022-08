BMW M testet Elektro-Allrad Vier E-Motoren für ein Halleluja

Das Elektromodell basiert auf einem BMW i4 M50, der nicht nur technisch, sondern auch optisch modifiziert werden musste. So zeigt sich das elektrische Coupé mit weit ausgestellten Radhäusern, damit die neuen Vorder- und Hinterachskonstruktionen Platz finden. Außerdem wurde vorne das Karosseriestrebenkonzept aus dem BMW M3/M4 adaptiert, wovon sich BMW eine besonders hohe Torsionssteifigkeit verspricht. Die Kühlereinheiten orientieren sich an aktuellen Modellen.

E-Allrad ermöglicht Torque Vectoring

Den Kern bildet der elektrische BMW X-Drive-Allradantrieb mit vier Elektromotoren an jedem Rad. Er ermöglicht also ein echtes Torque-Vectoring. Die Motoren sind mit einem zentralen Steuergerät verbunden, das die richtige Kraftübertragung errechnet. Dabei werden Parameter wie Pedalstellung, Lenkwinkel, Längs- und Querbeschleunigung sowie die Drehzahl des Rades innerhalb von Millisekunden analysiert. Über eine Lamellenkupplung und Differenziale erreichten die Signale des Steuergeräts die vier E-Motoren.

Nach Aussage von BMW soll der neue Allradantrieb den Grenzbereich für ein kontrolliertes Handling verschieben. Entsprechend könnten bei "regennasser Fahrbahn oder verschneiten Straßen deutlich höhere Kurvengeschwindigkeiten erzielt werden", so BMW, da parallel zum Lenkeinschlag das Antriebsmoment für das kurvenäußere Hinterrad erhöht wird. Im Teaservideo ist zudem zu erkennen, dass das Modell einen Tank-Turn (ähnlich dem G-Turn der kommenden elektrischen G-Klasse EQG) vollführt. Jedoch sieht der Stunt im Video nach einer per Computer generierten Sequenz aus.

Die vier Elektromotoren erlauben innerhalb des neuen Antriebskonzeptes auch die Rekuperation der Bremsenergie. Sie fungieren beim Anbremsen vor einer Kurve als Generator und speisen die Hochvoltbatterie. Bei welchen Modellen diese Antriebstechnologie zum Einsatz kommen wird, ist derzeit noch unklar.

Fazit

Vier E-Motoren an jedem Rad plus neue Achsen und Steuergerät – so sieht der Allradantrieb der elektrischen Sportwagen der BMW M GmbH aus. Mit dem neuen X-Drive sollen Fahrer und Fahrerinnen deutlich weiter in den fahrdynamischen Grenzbereich kommen und gleichzeitig sicherer unterwegs sein.