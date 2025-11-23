BYD Atto 2 Comfort verspricht bis zu 600 km Reichweite

Die nutzbare Kapazität steigt auf 64,8 kWh, was zu einer WLTP-Reichweite von bis zu 430 Kilometern führt. Im innerstädtischen Fahrprofil gibt der Hersteller über 600 Kilometer an. Zum Vergleich: Die bisherige Batteriekapazität betrug 45,1 kWh mit einer WLTP-Reichweite von 310 Kilometern.

Die Batterie selbst basiert weiterhin auf der bekannten Blade-Technologie des Unternehmens, nutzt jedoch eine größere Anzahl LFP-Zellen. Die erhöhte Kapazität bringt ein höheres Fahrzeuggewicht mit sich, das BYD durch eine angepasste Antriebseinheit ausgleichen möchte. Der Elektromotor der Comfort-Version leistet 150 kW (204 PS) und stellt 310 Nm Drehmoment bereit. Die Fahrleistungen entsprechen damit den bisherigen Atto-2-Varianten.

Überarbeitete Ladeleistung Neben der Reichweite wurde auch die Ladeleistung überarbeitet. Die neue Version erreicht 155 kW an Gleichstromsäulen. Damit lässt sich der Akku nach Herstellerangaben in 25 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden. Der Bereich 30 bis 80 Prozent wird in 19 Minuten abgedeckt. Ein dreiphasiger 11-kW-AC-Lader gehört zur Serienausstattung.

Für den Einbau der größeren Batterie erhält der Atto 2 Comfort eine überarbeitete Hinterachse. Darüber hinaus bleibt der Wagen in seinen Abmessungen unverändert. Das Modell nutzt weiterhin die e-Platform-3.0-Architektur, die unter anderem einen ebenen Innenraumboden ermöglicht. Der Kofferraum bietet wie bei den anderen Versionen 450 Liter Volumen, das sich durch Umklappen der Rückbank auf bis zu 1.370 Liter erweitern lässt.

Geringfügige Änderung im Interieur Der Innenraum zeigt leichte Modifikationen gegenüber den Versionen Active und Boost. Dazu zählen verstellbare Vordersitze, zusätzliche Komfortelemente sowie neue USB-Anschlüsse mit höherer Ladeleistung. Das Infotainmentsystem arbeitet mit einem 12,8-Zoll-Touchscreen und unterstützt App-Integration sowie Over-the-Air-Updates.

Auch beim Exterieur unterscheidet sich die Comfort-Variante in Details von den bisherigen Ausführungen. BYD verändert die Embleme und modifiziert Details an Front und Heck. Die sicherheitsrelevante Ausstattung bleibt umfangreich und umfasst unter anderem mehrere Assistenzsysteme wie automatische Notbremsung, Spurhalteassistenz und adaptive Geschwindigkeitsregelung.

Der BYD Atto 2 Comfort ist ab sofort bestellbar und ergänzt die bestehende Modellpalette um eine Version mit größerer Reichweite und angepasster Technik.