BYD Atto 2 DM-i Super-Hybrid: Otto-Unterstützung für den Atto

Bislang war der Kompakt-SUV BYD Atto 2 nur mit reinem Elektroantrieb zu haben (siehe Fotoshow über dem Artikel). Zum Jahresende 2025 schieben die Chinesen für den Atto 2 die Version DM-i Super Hybrid nach, die die Hybridantriebs-Philosophie des Seal U DM-i auch auf den kleinen SUV überträgt.

2 Batteriegrößen, 3 Antriebsmodi Der "Dual Mode-intelligent"-Antrieb (DM-i) spannt einen Elektromotor mit einem Verbrenner und einer kleinen Batterie zusammen. Diese Kombination kann im Elektromodus den SUV rein elektrisch bewegen. Im Hybridmodus dient der Verbrenner als Generatorantrieb, der die Batterie nachlädt. Im Parallelbetrieb treibt der Verbrenner zusätzlich zur E-Maschine direkt die Räder an. BYD verspricht in seiner Ankündigung zwei verschiedene Batteriegrößen für die neue Super-Hybrid-Version des Atto 2, nennt aber keine Kapazitäten. Die rein elektrische Reichweite wird allerdings mit bis zu 90 Kilometern angegeben. Mit vollem Benzintank und voll geladener Batterie soll die Gesamtreichweite bei bis zu 1.020 Kilometern liegen. Auch im Punkt Leistung sollen sich beide Versionen unterscheiden. Daten werden hier bislang ebenfalls nicht genannt.

Dezente Design-Anpassungen Um sich optisch von seinen rein elektrisch angetriebenen Brüdern zu unterscheiden, erhält das Super-Hybrid-Modell dezente Design-Anpassungen. Der zentrale Kühlergrill wird größer, um den zusätzlichen Kühlluftbedarf des Verbrenners zu decken. Hinzu kommt eine überarbeitete Frontschürze mit neuen Dekorelementen. Die seitlichen Entlüftungskiemen in den Kotflügeln entfallen hingegen. Das kennzeichnet ein neuer Schriftzug. Exklusiv der neuen DM-i-Version vorbehalten bleibt zudem die neue Außenfarbe Midnight Blue.