Changan Deepal S05 PHEV: Langer elektrischer Atem zum günstigen Preis

Vorgestellt hatte Changan den Deepal S05 PHEV bereits im Herbst 2025. Ab sofort ist der speziell für den europäischen Markt entwickelte Kompakt-SUV in Deutschland auch bestellbar. Ausgeliefert werden die ersten Fahrzeuge ab Ende Juli.

Mit einer Länge von 4,60 Meter, einer Breite von 1,90 Meter und einer Höhe von 1,60 Meter sowie einem Radstand von 2.880 Millimetern kommt der Deepal S05 geringfügig größer als beispielsweise ein VW Tiguan daher. Neben Platz für fünf Passagiere bietet der SUV ein Ladevolumen, das zwischen 552 und 1.310 Liter variiert.

PHEV-Antrieb mit 258 PS Der Ultra Hybrid getaufte PHEV-Antrieb kombiniert einen 1,5 Liter großen Vierzylinder-Benziner mit 86 PS mit einem 172 kW (234 PS) starken Elektromotor sowie einer 18,4 kWh großen LFP-Batterie. Die Systemleistung gibt Changan mit 190 kW (258 PS) an. Elektro- wie Benzinmotor übertragen ihre Kraft auf die Vorderräder. Bei Bedarf lädt der Benzinmotor als Generator die Batterie auf, ohne gleichzeitig die Räder anzutreiben.

Die rein elektrische Reichweite beträgt 100 Kilometer, die Gesamtreichweite liegt bei über 1.000 Kilometern. Nachgeladen werden kann der Akku mit 11 kW an der Wallbox oder mit bis zu 55 kW am Schnelllader. Eine Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) zählt zur Serienausstattung.

Zwei Ausstattungsvarianten Angeboten wird der Changan Deepal S05 in den beiden Ausstattungsvarianten Pro und Max. Bereits die Pro-Variante bietet 17 intelligente Fahrerassistenzsysteme (ADAS), die assistiertes Fahren der Stufe 2 ermöglichen, einen 15,4-Zoll-Touchscreen sowie Over-the-Air (OTA)-Updates, Android Auto und Apple CarPlay sowie ein Online-Navigationssystem. Hinzu kommen Sprachsteuerung, Fernzugriff, Sitz- und Lenkradbezüge aus veganem Leder, elektrisch verstellbare Vordersitze, beheizbare und elektrisch einklappbare Außenspiegel sowie eine 360-Grad-Kamera mit "Transparent Chassis"-Ansicht.

Zusätzlich zu Pro verfügt die Max-Ausstattung über elektrische Türgriffe, Lenkradheizung, einen automatisch abblendenden Innenspiegel, eine Lordosenstütze für den Fahrersitz, beheizbare und belüftete Vordersitze, Memory-Komfort-Sitze vorn, ein Head-up-Display mit Augmented-Reality-Navigation, einen schwenkbaren Touchscreen, eine dynamische Ambientebeleuchtung mit 64 Farben sowie kabelloses Smartphone-Laden mit 50 Watt. Zum Verkaufsstart zählt außerdem ein Panorama-Glasdach mit elektrischem Sonnenschutzrollo zum Serienumfang des Max.

Preise und Einführungsrabatt Der Changan Depal S05 PHEV Pro startet in Deutschland ab 35.990 Euro, die Max-Version ist ab 38.990 Euro bestellbar. Wählbar sind fünf Farben, wobei jede Farbe abweichend von blau 800 Euro Aufpreis kostet. Ebenfalls 800 Euro werden für die optionale Hängerkupplung gefordert. Bei Bestellungen bis zum 31. August 2026 gewährt Changan einen Einführungsrabatt von 6.500 Euro.

Der Deepal S05, der im EuroNCAP-Crashtest mit fünf Sternen bewertet wurde, kommt mit einer Fahrzeuggarantie von sieben Jahren oder 160.000 Kilometern sowie einer Garantie von acht Jahren oder 200.000 Kilometern für die elektrischen Fahrzeugsysteme.