Chevrolet Camaro kommt zurück: Neu, anders, aber nicht elektrisch

2023 war kein Platz mehr im GM-Portfolio für ein Muscle Car wie den Chevrolet Camaro . Die Absatzzahlen schrumpften und die Prioritäten lagen klar auf Elektromobilität. Ein Nachfolger war nicht eingeplant.

Beim Wettbewerber Stellantis sah man die Lage ähnlich. Dodge Charger und Challenger mit klassischen V8-Antrieben wurden gestrichen. Die Nachfolger setzten auf E-Antriebe. Als man merkte, dass der Elektro-Plan nicht aufging, wurden Verbrenner-Versionen nachgeschoben. Allerdings nur mit Reihensechszylindern – zwar potent, aber eben kein V8. Damit blieb der Ford Mustang als einziges Muscle Car mit V8-Option auf dem US-Markt übrig.

Klassische Konfiguration mit Hinterradantrieb Jetzt scheint man sich bei GM aber dazu entschlossen zu haben, den Namen Camaro zurück auf die Bildfläche zu bringen. Wie das gewöhnlich gut informierte US-Forum GM Authority berichtet, gibt es bereits grünes Licht für ein Comeback. Nur zu der finalen Form eines neuen Camaro herrscht wohl noch keine Einigkeit.

Klar scheint die neue Technik-Plattform zu sein. Zum Zuge kommt die Alpha-2-Plattform. Diese Architektur ist für Kompakt- und Mittelklassewagen mit längs eingebautem Frontmotor, Hinterradantrieb und Vorderradantrieb ausgelegt.

Nach Informationen von Automotive News soll die Produktion des neuen Camaro schon Ende 2027 im GM-Werk Lansing Grand River in Michigan anlaufen. Damit wird die Produktion im Wesentlichen dort fortgesetzt, wo sie 2023 eingestellt wurde – allerdings auf einer neuen, modernisierten Montagelinie. Die Auslieferungen der ersten Modelle werden voraussichtlich im Laufe des Jahres 2028 beginnen.

Schwestermodell zu Buick und Cadillac Aktuell werden in Lansing Grand River der Cadillac CT4 und der Cadillac CT5 gefertigt. Die Produktion des CT4 wird in Kürze ohne Nachfolger eingestellt. Für den CT5 ist bereits eine neue Modellgeneration angekündigt. Zudem soll in Lansing künftig noch eine neue Buick-Limousine mit Hinterradantrieb für den US-Markt gefertigt werden.

Mit V8 und vier Türen? Weitere Details zum neuen Camaro gibt es nicht, nur Spekulationen. Die reichen von einer viertürigen Coupé-Limousine, über Hybridantriebe bis hin zu fetten V8-Motoren. Letztere könnten dann aus der neu entwickelten Small Block-Familie von GM stammen. Mit einer 6,7-Liter-Variante, wie sie aktuell in der Corvette C8 Einzug hält, wäre der neue Camaro dann auch wieder ein echtes Muscle Car vom ganz alten Schlag. Was gänzlich ausgeschlossen wird, ist ein reiner Elektroantrieb.

Die Spielvariante Viertürer wäre auch nicht so abwegig. Immerhin hat Dodge den neuen Charger ebenfalls auf vier Türen umgestellt und auch bei Ford gibt es Gerüchte, dass der Mustang in einer weiteren Karosserievariante kommen soll.