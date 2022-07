E-Limousine ab 2026 Comeback für den Chrysler 300?

Unter dem Motto "Clean Technology for a New Generation of Families” will die US-Marke bis 2028 seine Modellrange komplett auf Elektro umstellen. Und nachdem CEO Christine Feuell unlängst klar gemacht hat, dass auch Vans weiterhin zum Modellportfolio gehören, will sich die Marke aber auch noch etwas emotionaler aufstellen.

Chrysler 300 als Dodge Muscle-Car-Kopie?

Im Fahrwasser von Dodge, die ein elektrifiziertes Muscle Car ab 2024 auflegen, soll Chrysler den 300er-Nachfolger entwickeln. Entsprechend basiert das Modell auf der STLA-Large-Plattform des Stellantis-Konzerns für die Mittel- und Obere Mittelklasse. Sie ist ausgelegt für Elektroantriebe und bereits ab 2023 verfügbar. Diese Plattform beinhaltet das "EDM # 3" – ein Elektromodul das E-Motor, Getriebe und Inverter vereint und in der STLA verbaut eine Leistung zwischen 150 und 330 kW ermöglicht. Die Reichweite von STLA-Large-Modellen soll bis zu 800 Kilometer betragen, die Akkukapazität zwischen 101 bis 108 kWh.

Erstmals ist auch von 800-Volt-Technik die Rede. Die Abmessungen der großen STLA-Basis für Fahrzeuge über 4.725 Millimeter und einer Breite von mehr als 1.915 Millimeter passt gut zum 300er-Nachfolger. Der kommt auf 5.089 Millimeter Länge und 1.902 Millimeter Breite.

Erst Airflow, dann 300

Allerdings ist aktuell noch keine Entscheidung getroffen, ob es sich bei dem Modell tatsächlich um einen Chrysler 300 handelt. Feuell erklärte gegenüber Automotive News, dass der Nachfolger des 300 im Vergleich zu den heutigen Autos "neu definiert" sein wird und "eine große Abweichung von dem, was heute auf dem Markt ist". Sie sagte außerdem: "Die zukünftige Chrysler-Marke wird eine Reihe von brandneuen Produkten beinhalten, die es heute noch nicht gibt, aber auch Produkte, die in Segmenten spielen, in denen wir bereits vertreten sind."

Bereits 2024/2025 legt Chrysler sein erstes rein elektrisches Modell auf – es wird die Serienversion des Airflow Concept sein.

Fazit

Chrysler als Stellantis-Marke profitiert von der Plattformstrategie und legt auf der "STLA Large" einen Nachfolger des Chrysler 300 auf. Fraglich wird indes sein, ob es sich die Marke traut, erneut eine Retro-Limousine an den Start zu bringen. Die Zeichen deuten eher auf eine rundliche Fließhecklimousine hin. Dafür wird das Modell jedoch mit einem kräftigen Elektroantrieb und großer Reichweite punkten.