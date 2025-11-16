Cupra Leon VZ TCR: Rennfeeling für die Straße mit wohl über 270 km/h

Cupra nimmt mit dem Leon VZ TCR weltweit an verschiedenen Rennserien teil, die nach dem TCR (Touring Car Racing)-Reglement ausgerichtet werden. Jetzt wollen die Spanier einen Teil der Rennatmosphäre auf ein Serienmodell übertragen. Der neue Cupra Leon VZ TCR soll 2026 in einer limitierten Auflage auf den Markt gebracht werden. Angekündigt wird schlicht die leistungsstärkste Frontantriebsvariante des Cupra Leon.

TCR mit Spezial-Motor Herzstück des Cupra Leon VZ TCR-Sondermodells ist ein 325 PS und 420 Nm starker Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner, der seine Power über ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe ausschließlich auf die Vorderräder entlässt. Für eine optimierte Traktion sorgt dabei eine elektronisch gesteuerte Frontdifferenzialsperre. Die Antriebseckdaten lassen aufhorchen. Genau die gleiche Entwicklungsstufe des EA888-Vierzylinders steckt auch unter dem Blechkleid des neuen VW Golf GTI Edition 50.

Cupra gibt für den Leon VZ TCR eine Spurtzeit von 5,6 Sekunden an und verweist auf eine nicht abgeregelte Höchstgeschwindigkeit – nennt aber keinen Wert. Hier lohnt erneut ein Blick zum Golf GTI Edition 50. Für den gelten folgende Werte: Null auf Hundert in 5,5 Sekunden, null auf 200 km/h in 16,8 Sekunden und elektronisch abgeregelte 270 km/h als Höchstgeschwindigkeit. Der unlimitierte Cupra könnte also die 270-km/h-Marke knacken.

Upgrades für Bremse und Fahrwerk Das Fahrwerk des Leon VZ TCR wurde in Kombination mit der adaptiven Fahrwerksregelung (DCC) neu abgestimmt. Eine Akebono-Bremsanlage mit Sechs-Kolben-Bremssätteln stemmt sich gegen die Motorpower. Die progressive Lenkung sorgt für maximale Agilität. Tönen darf die Sonderedition aus den vier kupferfarbenen Endrohren. Abgerundet wird der TCR durch neue Grafiken auf den Flanken.

Preise und einen konkreten Marktstarttermin nennt Cupra noch nicht. VW ruft für den GTI Edition wenigstens 54.540 Euro auf. Günstiger dürfte der Cupra kaum werden.