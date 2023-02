Dallara Stradale IR8 Tribute Indy 500-Sieg wird gefeiert

Dallara bietet seinen Sportwagen in der Version Stradale für den Straßeneinsatz sowie als EXP für ausschließliche Nutzung auf der Rundstrecke an. Das Sondermodell IR8 kommt in der Stradale-Variante, die Gesamtauflage bleibt auf maximal 25 Exemplare beschränkt.

Sonderlack und Technik-Upgrade

Für den Indianapolis-Look, der an den Eddie Cheever-Sieg von 1998 angelehnt ist, zeichnet das Mailänder Designstudio "Borromeode Silva" verantwortlich. Die schwarz-blaue Lackierung greift dabei die Farbkombination des Cheever-Rennwagens auf. Eine weiß gezeichnete 25 in römischen Ziffern weist auf das Jubiläum hin. Ergänzt wurden 23 Sterne, die die Zahl der Siege von Dallara in Indianapolis repräsentieren. In den Radläufen drehen sich schwarz lackierte Leichtmetallfelgen. Die Cockpitlandschaft prägen mit dunkelgrauem Alcantara überzogene Sitze, die auf der Rückseite das 23-Sterne-Thema erneut aufgreifen. Am Lenkrad setzen eine Plakette mit der Indianapolis-Rennwagen-Silhouette sowie gelb gehaltene Schaltpaddel Akzente, die im Stradale das aus dem EXP übernommene automatisierte Schaltgetriebe steuern.

Der Stradale erbt für das IR8-Sondermodell aber noch mehr Features vom EXP. Dazu zählen die größere Bremsanlage mit gelben Bremssätteln sowie der leistungsfähigere Ladeluftkühler.

Vorgestellt wurde der auf einem Carbon-Monocoque aufbauende Dallara bereits 2017. Auch die Karosserie wird aus Kohlefaserlaminat geformt. Zu haben ist der Dallara in Varianten mit oder ohne Dach. Als Antriebsquelle dient ein 2,3-Liter-Turbomotor. Der Vierzylinder stammt aus dem Ford-Regal. Im Dallara Stradale leistet er 400 PS und sorgt für Spurtzeiten von drei Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit des nur 820 Kilogramm schweren Renners liegt bei 265 km/h.

Preise nennt Dallara noch nicht, bietet Käufern aber die Teilnahme am Indianapolis 500-Rennwochenende 2023 für zwei Personen an. Ein normaler Stradale startet übrigens ab 192.000 Euro.

Umfrage 490 Mal abgestimmt Würden Sie Ihren Supersportwagen im Alltag und auf der Rennstrecke nutzen? Na klar - nur dann nutze ich so ein Auto richtig. Rennstrecke? Was soll das? mehr lesen

Fazit

Dallara feiert seine Rennerfolge in Indianapolis mit einem Sondermodell. Der Stradale IR8 soll dabei an den Indy 500-Sieg von Eddie Cheever im Jahr 1998 erinnern. Neben einer Sonderlackierung gibt es auch noch ein paar technische Upgrades.