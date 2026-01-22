Der neue VW ID.4 bekommt Ende 2026 diesen bekannten Namen

Wie die Ostfriesen Zeitung und die Automobilwoche berichten, benennt VW seinen Elektro-Crossover um: Der ID.4 bekommt Ende 2026 ein gründliches Update in Technik und Optik. Ab November 2026 läuft das neue Modell in Emden vom Band – aus dem ID.4 wird dann der ID. Tiguan. Das habe laut Bericht die Gewerkschaft IG Metall während einer Pressekonferenz bestätigt. Volkswagen selbst habe sich laut Automobilwoche nicht zu dem neuen Namen des Elektromodells geäußert.

Aus ID.4 wird ID. Tiguan Eine Überraschung ist der neue Name nicht: VW-Chef Thomas Schäfer hatte in einem Interview mit dem britischen Magazin "Autocar" bereits angedeutet, dass Elektroautos klassische Modellnamen bekommen könnten: "Warum sollte man erfolgreiche Namen wie Golf und Tiguan aufgeben?" Intern wurde das neue Modell bereits als "elektrischer Tiguan" bezeichnet.

Mit dem ID. Polo bringt Volkswagen im März 2026 das erste Elektroauto der ID-Reihe auf den Markt, das nicht mehr mit einer Ziffer, sondern mit einem bekannten Modellnamen bezeichnet ist. Die Studie war 2023 noch als ID.2 vorgestellt worden. Das Design des ID. Polo nutzt außerdem stärker bekannte Elemente, als das bei der ersten Generation der ID-Modelle der Fall ist. Diese unterscheiden sich stark von Klassikern wie Golf oder Tiguan. Weil die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurückbleiben, soll die Coupé-Version ID.5 künftig entfallen.

Im Gespräch mit dem britischen Magazin hatte Schäfer angekündigt, dass der Elektro-Crossover mehr als ein Facelift bekommt: "Wir machen den ID.4 komplett neu, innen wie außen. Es wird ein völlig anderes Auto – ein riesiger Sprung nach vorn." Die Basis für den ID. Tiguan wird der weiterentwickelte Elektro-Baukasten MEB+ sein. Das Design soll Elemente von klassischen VW-Modellen nutzen. Innen erwarten die Kunden mehr klassische Schalter und hochwertigere Materialien.