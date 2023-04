DR PK8 China-Pick-up mit italienischem Anstrich

DR Automobiles in Italien adaptiert chinesische Autos für den europäischen Markt. Das Vertriebsnetz der Italiener umfasst Standorte in Italien, Spanien und Bulgarien. Jüngster Neuzugang im Portfolio von DR Automobiles ist der Pick-up PK8.

Neuer Grill für neuen Look

Angesiedelt ist der DR PK8 in der Ein-Tonnen-Klasse. Mit einer Länge von 5,32 Meter, einer Breite von 1,83 Meter und einer Höhe von 1,82 Meter liegt er direkt im Konkurrenzumfeld von Ford Ranger und Co. Wem das Design des Doppelkabiners mit vier Türen bekannt vorkommt, der täuscht sich nicht. Geboren wurde der PK8 als JAC T8 Pro in China. DR Automobiles passt aber das Design für den europäischen Markt mit einem neuen engmaschig vergitterten Kühlergrill, der den wuchtigen Chrom-Vorbau des JAC ersetzt, an. Der Rest der Karosserie bleibt unangetastet. In den mit Kunststoffverkleidungen verbreiterten Radläufen stecken 18-Zoll-Leichtmetallfelgen mit 265/60er-Reifen.

Die ausgekleidete Ladefläche hat eine Grundfläche von 1,52 x 1,52 Meter und ist damit knapp zu klein für zwei Europaletten. Dafür dürfen bis zu zwei Tonnen angehängt werden. Bei einem Eigengewicht von 2.040 Kilogramm darf der PK8 830 Kilogramm zuladen.

Turbodiesel und Allradantrieb

Angetrieben wird der PK8 von einem Zweiliter-Turbodiesel, der 136 PS und 320 Nm auf die Kardanwelle Richtung blattgefederter hinterer Starrachse schickt. An der Vorderachse bietet der PK8 eine Doppellenker-Radaufhängung mit Stabilisator. Gangwechsel obliegen einer manuellen Sechsgang-Schaltung. Allradantrieb, auch mit Untersetzung, ist zuschaltbar. Im Bestfall wuchtet der Vierzylinder den Pick-up in 11,5 Sekunden auf 100 km/h. Bei 150 km/h Topspeed muss sich der Selbstzünder den Fahrwiderständen geschlagen geben. Der WLTP-Verbrauch wird mit 11 Liter angegeben, das Tankvolumen mit 76 Liter.

Die Kabine bietet Platz für fünf Passagiere. Kunstlederbezüge sorgen für ein adrettes und pflegeleichtes Ambiente. Ein Schiebedach spendiert bei Bedarf Frischluft, die Vordersitze lassen sich beheizen. Als Basis-Infoquelle für den Fahrer fungiert ein digitales Kombiinstrument. Die Mittelkonsole beherrscht ein 10,4-Zoll-Touchscreen im Hochformat. Smartphones docken via Apple Carplay und Android Auto an. Weitere Bedienelemente auf dem Lenkrad gibt es gegen Aufpreis.

Ab 32.900 Euro in Italien und Spanien

Apropos Preis: In Italien und Spanien offeriert DR Automobiles den PK8, der in sieben Farben zu haben ist, ab 32.900 Euro. Da beides EU-Märkte sind, dürfte auch einem Import nach Deutschland nichts im Wege stehen. Das Basismodell JAC T8 Pro selbst soll übrigens noch 2023 seinen Weg auf den deutschen Markt finden.

Fazit

Für 32.900 Euro als Doppelkabiner mit vier Türen sortiert sich der DR PK8 preislich unter der etablierten Konkurrenz ein. Das gilt allerdings auch für den Antrieb.