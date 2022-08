Engler Desat Superquad Motorrad-Feeling mit 5,2-Liter-V10

Stellen Sie sich vor, Sie kreuzen einen Audi R8 mit einem Motorrad und hauchen dem ganzen Konzept noch viel, unglaublich viel Leistung ein. Dann landen Sie vermutlich da, wo auch Victor Engler mit seinem Desat Superquad gelandet ist.

Was soll da noch kommen?

Die erste Version, seinerzeit noch FF getauft, wurde Ende 2020 präsentiert. Ende August schiebt Engler mit dem Desat die erste Evolutionsstufe nach. Im Vorfeld sollen zahlreiche Teaserbilder und nur wenige Informationen das Publikum bei Interesse halten. Diese zeigen allerdings nichts, was nicht schon am Engler FF zu sehen war. Die beiden Passagiere sitzen wie auf einem Motorrad hintereinander. Der Pilot greift in einen Lenker statt in ein Lenkrad. Außer einer kleinen Scheibe gibt es keinerlei Wind- oder Wetterschutz. So kennt man das auch von handelsüblichen Quads.

Den kompletten Unterbau der Kohlefaserkarosserie adaptiert Engler von der Modularen Sportwagenplattform (MSA) von Audi. Ebenso den 5,2 Liter großen V10-Motor, der hinter den beiden Passagieren sitzt. Im FF leistete der V10 bereits 1.110 PS, die auf nur 1.100 Kilogramm Gewicht trafen. Für den Desat verspricht Engler noch mehr Fahrdynamik. Die Kraftübertragung auf alle vier Räder übernimmt ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe – ebenfalls von Audi. Der FF soll damit in 2,5 Sekunden auf Tempo 100 kommen, die Höchstgeschwindigkeit wird mit 350 km/h angegeben.

Was der Desat dem FF wirklich voraus haben wird, wird wohl erst dessen Premiere Ende August zeigen. Einen wirklichen Mangel konnte man den Engler Superquad auch schon als FF nicht attestieren.

Fazit

Noch mehr Fahrdynamik für ein Quad-Konzept, das mit einem über 1.100 PS starken V10-Motor eh schon reichlich übermotorisiert erscheint – klingt nach einer absolut verrückten Idee. Man darf gespannt sein, mit welchen Werten die Desat-Variante des Engler Superquad beeindrucken möchte.