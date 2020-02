Erlkönig Range Rover Sport (2022) Top-SUV mit BMW-V8

Land Rover bringt für 2022 die dritte Generation des Range Rover Sport auf den Markt. Aktuell testen die Briten den Luxus-Sport-SUV in Skandinavien, dabei konnte unser Erlkönig-Jäger die ersten Fotos schießen.

Mit der neuen Generation des Sport verabschiedet sich der SUV auch von seiner D7u-Plattform, auf der auch der Range Rover sowie der Land Rover Discovery basieren. Die neue Modularen Längs-Architektur (MLA-Plattform) erlaubt es Land Rover und Jaguar flexibel Antriebsoptionen zu implementieren. Entsprechend ist MLA-Basis für Mildhybrid-, Plugin- sowie reine Elektroversionen ausgelegt. Als eines der ersten Modelle auf der MLA-Plattform kommt der neue Jaguar XJ – auch als E-Modell auf den Markt.

Kastiges Design – V8 von BMW

Doch zurück zum Range Rover Sport der optisch eine Evolution darstellt. Das Design erscheint kantiger, die Fahrgastzelle steht aufrechter, die Radkästen sind weniger stark ausgeprägt. Insgesamt orientiert sich das Modell in einigen Details wie zum Beispiel beim Scheinwerferlayout am eben erst gelaunchten Land Rover Defender.

Antriebseitig dürfte der Range Rover Sport mit einigen der aktuell verfügbaren Motoren an den Start gehen. So ist der erst kürzlich eingeführte Ingenium-Reihensechszylinder-Benziner mit 48-Volt-Mildhybrid-Technik und 400 PS an Bord, außerdem als Basis-Motor der Zweiliter-Vierzylinder zum Einsatz. Sicher halten auch noch Turbo-Diesel-Aggregate Einzug. Als Top-Motor dürfte ein aufgeladener 4,4-Liter-V8-Motor aus dem Hause BMW den Range Rover Sport künftig befeuern.

Der 5,0-Liter-V8 läuft aus, nachdem die Motorenproduktion des Achtenders im Ford-Werk in Bridgend endet. Insgesamt wird Land Rover beim Range Rover Sport eine ausgeglichenere Balance zwischen Komfort und Sportlichkeit bereitstellen – entsprechend überarbeiten die Briten auch das Fahrwerk.

Fazit

Bis 2022 ist es noch lange hin, bis der Range Rover Sport zu den Kunden rollt. Dabei hat des die Marke bitter nötig, einen ihre Bestseller modern zu halten.