Erlkönig Audi A8 (2021) Kommt mit dem Facelift eine Horch-Luxus-Version?

Doch zunächst zur klassischen Modellpflege, deren Änderungen sich durch die Tarnung am Erlkönig manifestieren. Die Hauptscheinwerfer folgen der neuen Designlinie, wie sie am Audi A3 zu sehen ist und erhalten ein zackiges unteres Lid, die Grafik der Scheinwerfer wird etwas überarbeitet. Neu gestaltet zeigt sich auch der breite Kühlergrill, der je nach Ausstattungsversion in unterschiedlichen Designs an der Front prangt. Allen gemein ist jedoch, dass die horizontalen Streben wegfallen.

Facelift mit Q5-Leuchten

Große Änderungen an der Karosserie gibt es mit dem Facelift indes nicht, es bleibt bei der klassischen Linienführung. Auch am Heck legen die Ingolstädter Hand an und modifizieren die Schürze sowie die OLED-Leuchten. Hier orientiert man sich an den konfigurierbaren digitalen Rückleuchten des Audi Q5. Das Lichtband, das sich über die gesamte Breite des Fahrzeugs zieht, ist auch beim Facelift zu sehen.

Für den Innenraum hält Audi an den beiden übereinander positionierten Touchscreens in der Mittelkonsole und dem volldigitalen Cockpit fest. Sicher wäre ein neues Layout bei der Cockpitanzeige möglich. Dazu dürften Infotainment- und Fahrerassistenzsysteme auf den neuesten Stand gebracht werden. Für die Ausstattungslinien werden die Inhalte neu zugeschnitten.

Verbesserte Plug-in-Version für den A8

Antriebsseitig bleibt es bei den aktuellen Motoren-Angeboten: A8 50 TDI Quattro mit dem Dreiliter-Diesel und 286 PS sowie 600 Nm inkl. Lang-Version, A8 66 TFSI sowie A8 60 TFSI mit Drei- bzw. Vierliter-Benziner und mit 340 PS (500 Nm) sowie 460 PS (660 Nm), ebenfalls in der Langversion. Dazu gibt es in beiden Karosserieversionen den 60 TFSI auch als Plug-in-Hybrid mit 449-Systemleistungs-PS und 700 Nm Drehmoment. Im S8 arbeitet aktuell der Vierliter-V8 mit 571 PS und 800 Nm. In Sachen Verbrauch bessert Audi bei den Motoren nochmals nach – auch bei der Leistung.

Gegebenenfalls gesellt sich noch eine weitere Plug-in-Version mit mehr Reichweite dazu. Einen rein elektrischen Audi A8 gibt es nach Angaben von Audi nicht – auch nicht in der neuen Generation, die ab 2024/2025 ansteht. Stattdessen bringt Audi im Rahmen des "Projekts Landjet" einen Elektro-Reisekombi.

Des Weiteren verabschiedete sich Audi in dieser Modellgeneration von autonomen Fahrfunktionen nach Level 3, die in den Modellen schon implementiert sind, aber nicht freigeschaltet wurden. Hier konnte der Gesetzgeber die rechtlichen Grundlagen nicht schaffen.

Audi A8L als "Horch"-Version mit W12?

Bereits seit Jahren gibt es Spekulationen, dass Audi ein Top-Modell des A8 in Anlehnung an die Maybach-Versionen von Mercedes auflegt. In diesem Zug wird auch der Name "Horch” als zusätzliche Modellbezeichnung genannt. Horch baute in den 1920er- bis 1930er-Jahren Luxusautos mit Acht- und Zwölfzylinder-Motoren und fusioniert später unter anderem mit DKW und Audi zur Auto Union. Die gehörte bis 1965 der Daimler-Benz AG. Erst dann übernahm VW die Mehrheit an der Auto-Union und hält seither auch die Rechte am Horch-Markenzeichen mit dem gekrönten "H"

Frank Herzog Das Horch-Logo in Form eines mit dem Schriftzug gekrönten "H".

Und hier kommt der aktuelle Audi A8 in der Langversion ins Spiel, den unser Erlkönig-Jäger abgeschossen hat. Genauer: das hintere Fensterdreieck an der C-Säule, dass mit Tarnfolie beklebt ist. Den recht unspektakulären Bereich zu tarnen, weckt natürlich Interesse. Ist das nicht ein geeigneter Platz, mit einem Horch-Logo den neuen Audi A8 L "Horch" zu kennzeichnen?

Fakt ist, eine noch längere Version des Audi A8 L gibt es nicht. Entsprechend muss sich die Top-Version, in erster Linie für die Märkte in Vorder-Asien, China, Russland sowie den USA, durch andere Äußerlichkeiten – neuer Grill, exklusive Felgen, edle Mehrfarb-Lackierung und prägnante Logos – absetzten. Im Innenraum toppt der Horch-A8 dann die Baureihe mit luxuriöser Ausstattung. Und unter der Haube? Auch dort muss die Krönung der Baureihe mit einem besonderen Motor ausgerüstet sein. Und was liegt näher als der superexklusive W12-Motor aus dem Hause Bentley mit 6,0 Litern Hubraum und rund 635 PS? Zumal Audi in Zukunft die Geschicke von Bentley lenkt. Insider sprechen aber auch davon, dass die Top-Version durchaus mit V8-Motoren denkbar sei.

Fazit

Selten war ein Facelift so spektakulär: Das übliche Chichi mit neuen Lampen und Leuchten, Ausstattungen und Mini-Veränderungen steht beim Facelift des A8 und A8L nicht so ganz im Fokus. Stattdessen ist es die Luxus-Version des langen A8 mit dem Namenszusatz "Horch". Ähnlich wie Mercedes mit seiner Sub-Marke Maybach besinnt sich Audi auf seine Tradition und lässt den Namen seines Urvaters wieder aufleben – als Kennzeichen für einen langen, luxuriösen und potenten Audi A8. Ob das gekrönten "H" allerdings die Modelle zieren wird, ist ungewiss, angeblich soll Daimler bei der Übernahme der Auto-Union durch VW die künftige Verwendung des Zeichens untersagt haben.