Erlkönig VW Tiguan (2020) Hier rollt das (fast) ungetarnte Facelift

Seit 2016 ist die zweite Generation des Tiguan am Start. Um dem extrem beliebten Modell einen zusätzlichen Kick zu geben, verpassen die Wolfsburger ihm eine leicht modernere Optik.

Leuchten vom VW Golf

Die Frontschürze ist neu gestaltet, lediglich in den Ecken will noch leichte Tarnung das endgültige Design verbergen. Die LED-Scheinwerfer kommen in einem neuen Style daher und werden von LED-Tagfahrleuchten unterstützt, deren Styling von neuen VW Golf bekannt sind. Das Heck kommt ebenfalls in den Genuss einer neuen Schürze, sie lässt das Heck optisch etwas niedriger erscheinen. Wie an der Front kommen auch die Leuchten am Heck mit einem neuen Layout daher.

Für den Innenraum sieht Volkswagen neue Polsterstoffe und Applikationen vor, die Inhalte der Ausstattungslinien dürften ebenfalls überarbeitet werden. Ein neuer größerer Infotainment-Bildschirm hält Einzug, dazu gibt es für die Assistenzsysteme ein Update.

Mild-Hybrid für den neuen Tiguan

Motorseitig bleibt es bei den bekannten Aggregaten. Die Motorenrange reicht vom 1,5-Liter-TSI mit 130 PS bis zum 2.0-Liter-TSI mit 230 PS. Auf der Dieselseite gibt es die Zweiliter-TDI mit einem Leistungsspektrum zwischen 150 und 240 PS. Als neuer Motor kommt der 1,5-Liter als Mildhybrid mit 150 PS zum Einsatz.

Der VW Tiguan als Facelift sollte noch 2020 auf den Markt kommen, aufgrund der Corona-Krise lässt sich ein genauer Zeitpunkt aktuell nicht festmachen. Spätestens Ende 2020 dürfte die Faceliftversion aber beim Händler stehen.