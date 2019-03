Achtzylinder, roter Lack, Platz für zwei Personen – der Laie könnte natürlich jede Menge Ferrari in den selben Sack stopfen. Zum Glück wissen wir, dass es ganz so einfach dann doch nicht ist. Auf dem Genfer Autosalon präsentiert Ferrari den Nachfolger des Mittelmotor-Sportwagen 488 GTB, den F8 Tributo. Doch bereits bei der Leistungsangabe kann der Betrachter (in diesem Fall auch häufig „Bewunderer“) ins Stocken geraten: 720 PS maximale Leistung bei 8.000 Umdrehungen aus einem V8-Biturbo und 770 Newtonmeter maximales Drehmoment. Topspeed 340 km/h. Das kennen wir doch schon von der italienischen Sportwagen-Schmiede, oder?

Foto: Ferrari / ams Mit Blick auf´s Datenblatt ähneln sich 488 Pista und F8 Tributo doch ziemlich.

Richtig, der 488 Pista kann da mit den selben Werten auftrumpfen. Stellt sich also die Frage, ob der F8 Tributo tatsächlicht Neuheit oder doch 488-Derivat ist. Entsprechend lohnt ein genauer Blick auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Zum Vergleich ziehen wir zunächst die Basis des Vergängermodells heran, den 488 GTB. Hier kann der Neue mit einer Mehrleistung von 50 PS, einer Gewichtsreduktion um 40 Kilo und, dank S-Duct, einer Steigerung des Anpressdrucks um 15 Prozent auftrumpfen. Die aerodynamische Effizienz steigt beim F8 Tributo zusätzlich um zehn Prozent.

Live Abstimmung 0 Mal abgestimmt Welcher Ferrari hat den größten Reiz? Eher so der schlichte Typ (488 GTB) Eher so der sportliche Typ (488 Pista) Eher so der voll moderne Typ (F8 Tributo) Lesen Sie auch

Bonus für den Beifahrer

Was Design und Abmessungen betrifft, so ist der jüngste Mittelmotor-Sportwagen 4,3 Zentimeter länger, 2,7 Zentimeter breiter und sieben Millimeter tiefer als der 488 GTB. Neu sind auch die horizontal verbauten LED-Scheinwerfer mit den darüber liegenden Bremsenbelüftungskanälen, Doppelrückleuchten, der Heckspoiler und die geschlitzte Heckscheibe. In der Frontal-Ansicht duckt sich der F8 Tributo tiefer auf den Asphalt, der 488 GTB hat das größere „Maul“. In der Seitenlinie finden sich allerdings doch noch Gemeinsamkeiten, wie die skulpturale Ausformung um den Türgriff und den Übergang in die hinteren Radhäuser. Deutlicher sind die Unterschiede im Innenraum. Hier wurden Armaturenbrett, Bedienelemente, Verkleidungen und Lenkrad überarbeitet. Als Bonus erhält der Beifahrer einen 7-Zoll-Touchscreen.

Foto: Ferrari / ams Das grundsätzliche Cockpit-Layout bleibt gleich. Der F8 Tributo bekommt runde Lüftungsdüsen und einen Touchscreen auf der Beifahrer-Seite.

Sportliche Speerspitze im Ferrari-Mittelmotor-Segment bleibt vorerst allerdings der 488 Pista, dessen maximales Drehmoment etwas früher anliegt, und der auf 100 km/h um zwei Hundertstel, auf 200 km/h gar um 2 Zehntel schneller ist als der F8 Tributo. Zudem wiegt der Pista trocken 50 Kilo weniger. Der neu eingeführte F8 Tributo hat also noch ein bisschen Luft nach oben.