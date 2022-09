Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Ferrari SP51 Kunde wünscht echten Roadster

Der Ferrari 812 GTS ist für viele schlicht ein Traumwagen. Nicht so für einen Ferrari-Sammler aus Taiwan. Der steht zwar auf die Linienführung des Frontmotor-Sportlers, wünschte sich aber mehr als nur ein herausnehmbares Dachteil für den Frischluftgenuss. Gut, dass Ferrari für seine zahlende treue Kundschaft fast alles tut. Entsprechend entstand in Maranello ein Roadster-Unikat auf Basis des 812 GTS. Das hört auf den Namen SP51 und wurde heute präsentiert. Gefertigt werden dieses Unikat im Rahmen des Sonderprojektprogramms, entsprechend führen sie ein SP im Namen.

Der SP51, entworfen vom Ferrari Centro Stile unter der Leitung von Flavio Manzoni, ist ein V12-Spider mit Frontmotor auf Basis des Ferrari 812 GTS, von dem er seine Konfiguration, sein Chassis und seinen Motor geerbt hat. Auf den ersten Blick das auffälligste Merkmal des SP51 ist das offene Verdeck, was dieses Unikat in jeder Hinsicht zu einem echten Roadster macht. Wo der GTS noch zwei Airdomes hinter den Passagieren aufbaute, findet sich am SP51 ein neu gezeichnetes Aeroelement.

Neu gezeichnetes Heck

Das setzt sich aus zwei Strebebögen zusammen, die durch zwei tiefe Lufthutzen aus Karbonfaser optisch abgemildert werden. Zwischen diesen beiden Elementen spannt sich ein quer verlaufender Flügel aus Karbonfaser, dessen Profil sich über die Strebebögen legt. Vorne verleihen die speziell entworfenen Scheinwerfer dem SP51 ein neues Gesicht. Hinten sind die Leuchten unter einem neuen Spoiler angeordnet. Die Motorhaube setzt sich mit einem großflächigen Carboneinsatz, der die Entlüftungskiemen fortsetzt, in Szene. Weitere Modifikationen finden sich an den Flanken. Hinter den Vorderrädern wurden Carbon-Finnen eingepasst. Radlauf und Türen zeigen sich stärker eingezogen. Dafür wird der Schwellerbereich mit Carboneinlagen akzentuiert. Neu geformt wurden auch die Fünf-Speichen-Leichtmetallräder, deren Aerodynamik Carbon-Flügelprofile an jeder Speiche optimieren.

Abgerundet wird das neue Äußere durch eine Dreischichtlackierung in Rosso Passionale – diese Farbe wurde speziell für dieses Fahrzeug entwickelt – in Kombination mit einem blau-weißen Längsstreifen über die komplette Karosserie.

Interieur nach Kundenwunsch

Das blau-weiße Motiv zieht sich aber auch längs durch das Interieur. Der weiß-blaue Streifen findet sich sowohl auf der Mittelkonsole, der Abdeckung zwischen den beiden Sitzen als auch auf den Nähten des Lenkrads wieder. Flankierend verschwinden die Oberflächen unter rotem Alcantara, verziert von weißen Kreuzstichnähten und blauen Linien und ergänzt durch glänzende Carbon-Oberflächen an Lenkrad, Mittelkonsole und Armaturentafel.

Fazit

Für einen langjährigen Kunden und Sammler aus Taiwan hat Ferrari auf Basis des 812 GTS ein Roadster-Unikat auf die Räder gestellt. Die V12-Technik blieb dabei unangetastet, optisch wurde der SP51 aber doch in vielen Bereichen modifiziert. Schauen Sie sich das Unikat in der Fotoshow genau an, denn auf der Straße werden sie es wohl nie erleben.