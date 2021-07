Fiat 500X Yachting mit Stoffverdeck (2021) Fiat schneidet den 500X auf

Crossover-Modelle sind an sich ja bereits Nischenprodukte, doch immer wieder schaffen es Hersteller ihre Neuerscheinungen in noch kleineren Nischen zu parken. Fiat ist dieses Kunststück mit der jüngsten Erweiterung der 500X-Baureihe gelungen. Die Italiener haben dem kompakten Crossover-SUV ein Loch ins Dach geschnitten und ein Stoffverdeck dazwischengespannt. Zack: Fertig ist der 500X Yachting.

Fiat Die Doppellinie umspannt den Fiat 500X Yachting.

Der Name legt zwar nahe, dass die neue Dachkonstruktion aus Segeltuch gefertigt wird, doch das ist nicht der Fall. Vielmehr soll die exklusive Welt der privaten Schifffahrt als Gestaltungs-Inspiration gedient haben. So weht eine gedankliche Meeresbrise der neuen Karosserievariante die Sonderfarbe "Blue Venezia" auf das Blechkleid. An diesem Look erkennt man das Sondermodell "Yacht Club Capri", das auf 500 Stück limitiert den Startschuss für den halboffenen 500X gibt. Ähnlich der von Rolls-Royce bekannten "Coachline" umspielt auch den 500X Yachting ein farblich abgesetztes Linienmuster. Dazu kommen Chromdetails, neue 18-Zöller und modellspezifische Plaketten und Schriftzüge. Das ebenfalls in Blau ausgeführte Stoffdach öffnet und schließt innerhalb von je 15 Sekunden elektrisch.

Die Serienausstattung

Im Interieur greifen Dekorelemente aus Holz das Yacht-Thema auf. Wer die "Yachting"-Einstiegsleisten aus Aluminium überquert hat, nimmt auf elfenbeinfarbenen Sitzen mit Bezügen aus Soft-Touch-Material Platz. Von dort aus hat der Fahrer Zugriff auf einen sieben Zoll großen Touchscreen in der Mitte, über den sich auch Smartphone-Inhalte via Apple Carplay oder Android Auto spiegeln lassen. Serienmäßig sind zudem Verkehrszeichenerkennung, ein Spurhalteassistent, ein adaptiver Abstandstempomat und eine Rückfahrkamera inklusive PDC vorne und hinten an Bord. Einige Extras wie schlüssellosen Zugang muss sich der Bootsführer – Verzeihung – Fahrzeuglenker aufpreispflichig dazubestellen.

Fiat Im Innenraum greift Holz an Schaltknauf und Armaturenbrett das Yacht-Thema auf.

Motorseitig bietet Fiat für den 500X Yachting bewährte Kost. Bis auf den kleinen Diesel sind alle Aggregate aus dem herkömmlichen Modellregal verfügbar. Präzise sind der Einliter-Benziner mit 120 PS, der 1,3-Liter mit 150 PS und der 1,6-Liter-Diesel mit 130 PS. Was der stoffbedachte Spaß kosten soll ist bislang nicht bekannt. Entsprechend dem Aufpreis, den Fiat für seine Cabrio-Varianten verlangt, könnte es bei rund 26.000 Euro losgehen. Damit würde sich die neue Version oberhalb von 500 Cross und 500 Sport einsortieren. Was das limitierte Sondermodell Yacht Club Capri betrifft, ist es mit dem Preis wie mit dem Cabrio fahren selbst: Nach oben offen.

Fazit

Fiat erweitert die 500X-Baureihe um eine neue Karosserievariante mit Stoffverdeck. Gut für alle, denen so ein T-Roc Cabrio doch zu nah am SUV ist. Noch besser für jene, die gerne eine Yacht besäßen, aber das nötige Kleingeld dafür noch nicht aus der Sofa-Ritze gezaubert haben. Tatsächlich muss man sagen: Der maritime Look steht dem Crossover nicht schlecht zu Gesicht.