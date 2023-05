Fiat Titano Pick-up-Attacke auf den Hilux

Pick-ups sind auf den südamerikanischen Märkten sehr beliebt. Fiat ist dort bislang mit den Modellen Strada und Toro vertreten. Beide setzen auf selbsttragende Karosserien und sind entsprechend für kleinere Nutzlasten vorgesehen.

Im höheren Nutzlastsegment, wo Wettbewerber wie der Toyota Hilux extrem erfolgreich unterwegs sind, steht Fiat derzeit blank da. Zwischen 2015 und 2020 hatten die Italiener mit dem Fullback auf Basis des Mitsubishi L200 ein passendes Modell im Angebot. Jetzt soll es mit dem angekündigten Titano einen Nachfolger geben.

Technik aus dem Konzern

Der Titano, dessen Name sich aus der griechischen Mythologie ableitet, dürfte seine Gene von einem Schwestermodell aus dem großen Stellantis-Imperium erben. Als Technik-Spender kommt der Peugeot Landtrek infrage, den die Franzosen seit 2020 in Afrika und Lateinamerika anbieten. Der Landtrek wiederum basiert auf dem F70 Pick-up des chinesischen Anbieters Changan.

Damit stünden auch erste Eckpunkte der Technik fest. Im Leiterrahmen sitzen damit vermutlich wie im Landtrek wahlweise 2,4-Liter-Benziner mit rund 200 PS oder 1,9-Liter-Turbodiesel mit 150 PS. Beide können mit Hinterrad- oder Allradantrieb kombiniert werden. Geschaltet wird per Sechsgang-Getriebe als manuelle Schaltung oder Automatik. Die ersten Teaser zeigen den Pick-up mit viertüriger Kabine und relativ kurzer Ladefläche, auf der ein großer Bügel zu sehen ist.

Im Stellantis-Konzern böte sich aber noch eine weitere Technik-Quelle an. Auch die Konzern-Marke RAM hat für die südamerikanischen Märkte mit dem RAM Rampage einen neuen Pick-up angekündigt. Vielleicht wird auch der als Fiat Titano eine Zweitkarriere starten.

Kommen soll der Fiat Titano voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023.

Fazit

Fiat kündigt für Südamerika einen neuen Pick-up in der Ein-Tonnen-Klasse an. Der Titano getaufte Lastesel kommt mit viertüriger Kabine vermutlich Ende 2023 auf den Markt. Als Technikspender bieten sich der Peugeot Landtrek, aber auch der neue RAM Rampage an.