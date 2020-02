Fiat Strada-Neuauflage (2020) Pickup mit Doppelkabine

Zunächst gab es nur ein Teaserbild vom neuen Fiat Strada. Jetzt hat Fiat in Brasilien ein erste echtes Bild des kleinen Pickups veröffentlicht. Informationen und Daten zum neuen Modell halten die Italiener aber noch unter Verschluss.

Blicken wir daher auf den von uns bereits erwischten Erlkönig. Fiat testet den Pickup bereits seit Wochen unter einer starken Tarnung im hohen Norden. Auf dem ersten Bild gut zu erkennen, der Strada kommt als Viertürer mit einer Double-Cab, kräftig ausgestellten Kotflügeln und einem eher kleinen Ladebett mit zusätzlichen Bügeln. Die Fensterlinie steht steil und führt den Blick nach vorne zu den schmalen und weit in die Kotflügel reichende Scheinwerfer. Er zitiert stark die Linienführung des seit 2019 eingeführten Fiat Toro Pickups. Dieser reiht sich mit über 4,90 Meter Länge ins E-Segment ein, verfügt über einen 1,8-Liter-Benziner oder wahlweise einen Zweiliter-Diesel und ist als Frontriebler oder Allrad-Modell erhältlich.

Fiat Die Linienführung des Fiat Toro (Bild) ähnelt stark der des neuen Strada.

Ähnlich dürfte auch die Konfiguration den Fiat Strada sein, der sich zwischen C- und D-Segment einsortiert. Er baut auf der modifizierten Small MP1-Plattform auf, die vom Fiat Argo-Kleinwagen stammt. Allerdings ist der Radstand deutlich verlängert worden, so dass der neue Strada das alte auf Palio-Basis aufbauende Modell deutlich überragt. Das von Giugiaro designte Modell wurde seit 1999 angeboten und erhielt 2013 eine Doppelkabine mit gegenläufigen hinteren Türen. Je nach Konfiguration maß der alte Strada maximal 4,471 Meter in der Länge.

Fiat Der alte Strada basierte auf dem Fiat Palio.

Als Antrieb für den neuen Strada dient ein 1,3-Liter Firefly-Benziner mit 101 PS, als Option könnte auch eine Turbo-Version möglich sein. Die Motoren sind in der Basisversion mit einem manuellen Schaltgetriebe gekoppelt, Automatik gibt es bei den höheren Ausstattungen. Neben der Double-Cab-Ausführung ist auch eine Singel-Cab-Version mit zwei Türen erhältlich. Der neue Fiat Strada soll vollumfänglich im November 2020 auf der Sao Paulo Auto Show präsentiert werden.