Ford F-150 Raptor R: V8-Monster kommt offiziell nach Europa

Wer auf extrem potente US-Trucks steht und in Europa wohnt, darf sich auf einen spektakulären Neuzugang zum Europa-Portfolio freuen, denn jetzt holt Hedin auch den Ford F-150 Raptor R offiziell nach Europa. Hedin US Motor – Teil der Hedin Mobility Group – ist bereits seit 2022 offizieller Importeur und Distributor des Ford F-150 sowie von Ford Genuine Parts in der Europäischen Union sowie in Norwegen, Island, Liechtenstein und der Schweiz.

Kleines Kontingent, hoher Preis Die Verfügbarkeit des Ford F-150 Raptor R wird aber stark begrenzt sein, denn Hedin bekommt für den europäischen Markt nur ein ganz limitiertes Kontingent des 2027er-Modelljahrgangs zugeteilt. Der Hauptmarkt für den Raptor R bleibt weiterhin Nordamerika. Exakte Preise für die einzelnen Europa-Märkte nennt Hedin noch nicht. Den Grundpreis für den Ford F-150 Raptor R beziffert Hedin aber auf 159.000 Euro zuzüglich der jeweiligen Landessteuern. Vorbestellt werden kann ab sofort. Die ersten Auslieferungen sollen dann im ersten Quartal 2027 erfolgen. In den USA ist der Ford F-150 Raptor R übrigens bereist ab 79.005 Dollar (umgerechnet rund 68.100 Euro) zu haben.

Wer dennoch bereit dazu ist, so viel Geld für den Raptor R auszugeben, bekommt im Gegenzug einen F-150 mit einem 730 PS und 867 Nm starken 5,2-Liter-Kompressor-V8 unter der Haube. Hinzu kommen ein Fox-Offroad-Fahrwerk, 37-Zoll-All-Terrain-Reifen auf geschmiedeten Beadlock-Felgen sowie Carbon-Applikationen und Recaro-Ledersitze im Cockpit.

Laut vorläufigen Daten des Importeurs Hedin kommt der Raptor R auf einen kombinierten Kraftstoffverbrauch von 19,8 Liter/100 km sowie C=2-Emissionen von 472 g/km.