Ford Mustang GTD: Mögliche Sensationszeit auf der Nordschleife

Ford hat auf der Nürburgring-Nordschleife offenbar ernst gemacht. Für die letzte März-Woche 2026 sicherte sich der Hersteller gezielt einen exklusiven Strecken-Slot auf der Nordschleife – ein deutliches Signal, dass es nicht nur um Testfahrten ging, sondern um einen möglichen neuen Rekordversuch mit dem Ford Mustang GTD. Um welches Rennstrecken-Monster es sich handelt, zeigen wir in der Bildergalerie.

Offiziell hält sich Ford jedoch noch zurück. Ein Sprecher erklärt: "Wir fahren derzeit Testläufe mit dem Mustang GTD. Leider kann ich die Berichte (über eine neue Rekordzeit) nicht bestätigen." Doch die Hinweise verdichten sich, dass im Hintergrund bereits Geschichte geschrieben worden sein könnte.

Videos zeigen möglichen Rekordlauf Mehrere im Internet veröffentlichte Videos zeigen den Mustang GTD bei Hochgeschwindigkeitsfahrten auf der Nordschleife. Besonders ein Clip des YouTube-Kanals StatesideSupercars sorgt für Aufsehen: Dort wird eine Rundenzeit von 6:41,74 Minuten genannt. Zwar könnte diese Zeit aufgrund schwer einsehbarer Start- und Ziellinien um etwa eine Sekunde variieren – doch selbst mit dieser Unsicherheit würde der Mustang GTD in eine neue Dimension vorstoßen.

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Der lange Weg zum Rekord Die aktuelle Entwicklung ist das Ergebnis einer konsequenten Rekordjagd. Bereits bei der Vorstellung des Mustang GTD im Jahr 2023 kündigte Ford an, die legendäre Nordschleife in unter sieben Minuten bezwingen zu wollen – ein Meilenstein für amerikanische Serienfahrzeuge.

Dieses Ziel wurde erreicht – und sogar übertroffen:

Dezember 2024: 6:57,685 Minuten

2025: 6:52,072 Minuten Beide Zeiten wurden vom deutschen Rennfahrer Dirk Müller gefahren. Damit sicherte sich Ford nicht nur den ersten Sub-7-Minuten-Lauf eines US-Serienautos, sondern auch den Rekord für amerikanische Fahrzeuge. Zuvor hielt die Dodge Viper ACR mit 7:01 Minuten die Bestmarke.

Erfolg – und trotzdem unzufrieden Trotz dieser Erfolge zeigte sich Ford nicht zufrieden. Jim Farley machte nach dem ersten Rekordversuch deutlich: "Wir sind nicht zufrieden. Wir wissen, dass mit dem Mustang GTD noch viel mehr Zeit zu holen ist. Wir kommen wieder." Der Grund lag vor allem in schwierigen Wetterbedingungen, die nur wenige schnelle Runden zuließen. Gleichzeitig arbeitete Ford intensiv an technischen Verbesserungen:

höhere Verwindungssteifigkeit des Chassis

neue Abstimmung von Traktionskontrolle und ABS

Optimierungen am 5,2-Liter-Kompressor-V8 Die Botschaft war klar: Der erste Rekord sollte nicht der letzte bleiben. Sollte sich die kolportierte Zeit von 6:41,74 Minuten bestätigen, hätte Ford die Konkurrenz deutlich hinter sich gelassen. Die bisherigen Bestwerte amerikanischer Sportwagen würden klar unterboten:

Chevrolet Corvette ZR1: 6:50,763 Minuten

Chevrolet Corvette ZR1X: 6:49,275 Minuten

Damit wäre der Mustang GTD nicht nur klar schnellster US-Sportwagen, sondern würde auch etablierte europäische Topmodelle schlagen – darunter den Mercedes-AMG GT Black Series und den Porsche 911 GT2 RS Manthey Performance. Zum Vergleich: Mit seiner bisherigen Bestzeit von 6:52,072 Minuten lag der GTD bereits auf Rang fünf der schnellsten Seriensportwagen auf der Nordschleife – hinter genau diesen Modellen sowie dem Porsche 911 GT3 RS.

In Reichweite der ganz großen Zeiten An der absoluten Spitze steht weiterhin der Mercedes-AMG One mit 6:29,090 Minuten. Noch extremer ist der Porsche 919 Hybrid Evo mit 5:19,546 Minuten als Prototyp. Doch entscheidend ist: Der Mustang GTD rückt als klassischer V8-Sportwagen in genau diese Leistungsregion vor – ein bemerkenswerter Schritt – zumal er auch in Deutschland eine Straßenzulassung tragen darf.

Nachdem Chevrolet zwischenzeitlich mit der Corvette konterte, reagierte Ford prompt. Jim Farley gratulierte zunächst – und kündigte dann den Gegenangriff an: "Game on." Seither wurde intensiv weiterentwickelt. Bereits im Oktober waren überarbeitete GTD-Prototypen auf der Nordschleife unterwegs – ein klarer Hinweis auf einen erneuten Rekordversuch. Noch fehlt die offizielle Bestätigung. Doch vieles spricht dafür, dass Ford nicht nur zurückgeschlagen hat, sondern einen echten Meilenstein gesetzt haben könnte.