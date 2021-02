Ford Fiesta und Puma 7-Gang-Doppelkuppler für Mild-Hybrid-Antrieb

Ford hat für Fahrzeuge mit elektrifiziertem Eco-Boost-Mild Hybrid-Antriebsstrang ein neues Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe ins Programm genommen. Als Alternative zum manuellen Sechsgang-Schaltgetriebe, ist die neue Schaltbox voraussichtlich ab Mitte März 2021 zunächst für die Baureihen Ford Fiesta und Ford Puma bestellbar.

Komfort rauf, Verbrauch runter

Kombiniert wird das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe dabei mit dem 1,0-Liter-Eco-Boost-Mild Hybrid-Antrieb (48-Volt-Technologie), den es mit 125 und 155 PS gibt. Ford verspricht sich vom neuen Getriebe mehr Fahrkomfort insbesondere in der Stadt sowie im Stop-and-Go-Verkehr. Zudem sollen jeweils der Verbrauch und damit die Emissionen sinken. Gesenkt werden auch die Spurtzeiten geringfügig. Im Puma kann das neue Getriebe in den drei ST-Varianten auch per Schaltpadel am Lenkrad gesteuert werden.

Preise für die neue Schaltoption nennt Ford noch nicht. Die sollen erst zum Bestellstart folgen.

Fazit

Ford erweiterte sein Getriebeangebot für die Einliter-Mild-Hybrid. Benziner um ein neues Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe.